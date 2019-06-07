Платформа PravoSud

https://racurs.ua/ua/2371-urystu-na-zamitku-pochala-pracuvaty-platforma-pravosud-dlya-analizu-sudovoyi-praktyky.html

Ракурс

Кожен юрист на практиці зіштовхувався з необхідністю аналізу судової практики у процесі підготовки правової позиції. Це довгий і трудомісткий процес, який включає у себе пошук та обробку великих обсягів інформації. Інновації у юридичній діяльності суттєво вдосконалюють подібні процеси, а роботу юриста роблять більш ефективною.

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У травні 2019 офіційно стартував проект PravoSud. Це система пошуку, аналізу та візуалізації юридичної інформації для використання при підготовці до судових процесів. Пошук побудований на основі сучасних технологій, тому працює набагато ефективніше і зручніше, ніж ЄДРСР. Раніше сервіс проводив закриті тестування, і наразі користувачі можуть скористатися усіма його перевагами та оцінити роботу.

База документів безперервно зростає, вже зараз доступні судові рішення з 2017 року, а з наступного тижня будуть додані документи за 2015‒2016 роки. До кінця року система міститиме весь обсяг реєстру судових рішень.

У реєстрі є понад 80 млн документів, і їх кількість зростає з кожним днем. Це робить процес пошуку й аналітики необхідної інформації трудомістким та забирає багато часу. Аналіз практики зазвичай займає у юриста від декількох годин до декількох днів постійного пошуку в реєстрі. PravoSud допомагає знайти корисну інформацію за лічені хвилини. Наприклад, отримати дані про те, як той чи інший суддя розглядає ту чи іншу категорію справ, його практику правозастосування.

Результати пошуку і подальшого аналізу надаються користувачам в простій і наочній формі — графіки, таблиці. Це ще одна перевага аналітичної системи — візуалізація юридичних даних. Такий підхід вперше використаний у подібному рішенні, що дає змогу швидше сприймати великі обсяги інформації.

Сервіс зручний тим, що виступає єдиною платформою, яка забезпечує весь процес роботи юриста. Користувачам не потрібно одночасно відкривати кілька вкладок браузера, завантажувати окремі документи і програми. Усі дані розміщені в одному сервісі, що значно економить час.

У програмі також надаються засоби перевірки юридичних або фізичних осіб на наявність ризиків, що впливають на судову стратегію. За допомогою функцій сервісу налаштовується постійний моніторинг нової інформації за реєстрами.

Сервіс буде корисний фахівцям із різних сфер — юристам, державним службовцям, працівникам медіа та громадянам, яких цікавить дана тема.