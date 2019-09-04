Державні закупівлі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2438-zakupivelna-revoluciya-get-troling-i-hay-jyve-personalna-vidpovidalnist-za-derjavni-zakupivli.html

Ракурс

Система скаженого принтера, запущена у Верховній Раді, видає небачену досі кількість законів. Схоже, виборці пропустили одну з серій «Слуги народу». На жаль, деякі зміни — конституційні і законодавчі — свідчать про фактичне підпорядкування президентові всіх силових структур, починаючи від Нацгвардії і закінчуючи можливістю створення регуляторних органів. Є і хороша новина: до списку законопроектів, які потрапили в розряд невідкладних, увійшов і документ під №1076 про державні закупівлі. Повна його назва — «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель».

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За словами голови Державної митної служби Максима Нефьодова, цей законопроект враховує важливі ініціативи щодо поліпшення системи державних закупівель ProZorro, а його ухвалення стане «другою закупівельною революцією». Документ, як заявляє Нефьодов, змінює «все, що вам і нам наболіло».

Отже, головні новації.

Державні закупівлі, а ну, виходьте з тіні!

Одна з ключових новел документа — обов'язковість використання ProZorro при державних закупівлях від 50 тис. грн, за новою спрощеною процедурою. Нові правила гри стосуються як товарів, так і робіт і послуг.

Що ми маємо зараз? Державні закупівлі на суму 195–200 тис. грн у нашій країні відбуваються аномально часто. Річ у тім, що, відповідно до чинного закону, при придбанні товарів або послуг на суму від 50 до 200 тис. грн замовник може або провести так звані допорогові закупівлі, або опублікувати звіт про закупівлю.

З пояснювальної записки до законопроекту можна ознайомитися зі статистикою: сьогодні надпорогові закупівлі становлять лише 15% від загального числа, набагато популярніші допорогові закупівлі — відповідно 85%. Серед допорогових більшість (69%) відбуваються без використання електронної системи державних закупівель — непрозоро, з порушенням принципів здійснення закупівель, визначених законом. Замовники нерідко просто домовляються зі «своїми» постачальниками.

«Розпорядники коштів намагаються уникнути надпорогової процедури і тому ділять закупівлі на дрібні лоти. Мотивацією може бути уникнути конкурентної процедури для роботи з пов'язаними особами (корупція). Також, можливо, процедура відкритих торгів, яка за замовчуванням використовується майже завжди, є занадто дорогим, забюрократизованим і незручним інструментом закупівель, який не дозволяє покупцеві вчасно і на належному рівні задовольнити свої (або громадськості, для якої це підприємство або орган створює товари та послуги) потреби», — пояснює Олексій Грибановський, дата-аналітик Центру вдосконалення закупівель у Київській школі економіки.

За підрахунком Нефьодова, ухвалення нового закону виведе з тіні понад 250 тис. державних закупівель.

Державні закупівлі: боротьба з «оскаржувальним тролінгом»

Недобросовісні учасники торгів, користуючись правом оскарження державної закупівлі в Антимонопольному комітеті, нерідко штучно затягують проведення тендеру і чинять тиск на замовників і своїх конкурентів, схиляючи їх до антиконкурентних узгоджених дій. Проектом закону передбачено нові правила подання скарги і повернення її оплати учаснику.

Передбачається можливість впровадження диференційованої плати за оскарження тендеру в АМКУ постановою уряду (розраховується у відсотках від вартості предмета закупівлі), проектом також передбачається неможливість відкликати скаргу. Подробиці наразі невідомі. «Розмір плати, порядок здійснення плати та її повернення суб’єкту оскарження у випадках, передбачених цією статтею, визначається Кабінетом міністрів України», — йдеться у проекті закону. Передбачається встановити заборону на скасування тендера замовником (або визнання його таким, що не відбувся) при розгляді скарги на цю закупівлю.

Чому аномально низька ціна при державних закупівлях — це погано

Порушення відбуваються на кожному етапі державних закупівель — починаючи від процесу підготовки і закінчуючи виконанням договорів. Здавалося б, нижча ціна — це ж добре, але... Нерідко трапляється, що учасник процедури закупівлі використовує демпінг, щоби перемогти в електронному аукціоні. Потім через додаткові угоди фактично нівелює його результати. Такий трюк призводить до закупівель неякісних товарів і послуг або змушує замовника погоджуватися на менший обсяг.

Аномально низька ціна тендерної пропозиції — новий інструмент в електронній системі державних закупівель, широко застосовуваний в європейській практиці. Для боротьби з демпінгом законопроект пропонує автоматичне відхилення аномально низьких цінових пропозицій (які більш як на 40% відрізняються від середньої ціни пропозиції). На відповідний ризик звертається увага замовника, який повинен отримати обґрунтування від учасника, що запропонував аномально низьку ціну, а в разі відсутності обґрунтування або недостатньої аргументації відхилити цю тендерну пропозицію.

Робота над помилками — у вас є доба

Значна частина економічно вигідних тендерних пропозицій щодо державних закупівель відхиляється замовниками на підставі невідповідності умовам тендерної документації. Для збереження найкращої цінової пропозиції в законопроекті передбачено механізм «24 години». Учасник має можливість виправити невідповідності в документах, виявлені після розкриття тендерних пропозицій, — зробити це можна протягом одного робочого дня.

Не тільки ціна, а й екологія

Законопроект змінив підхід до критеріїв оцінки тендерних пропозицій. При державній закупівлі товарів, робіт, послуг можуть використовуватися альтернативні критерії оцінки. Окрім ціни вводиться поняття «вартість життєвого циклу» — воно широко використовується в європейській практиці і допомагає замовнику оцінити подальші витрати при експлуатації предмета закупівлі.

Розробники законопроекту про державні закупівлі відзначають: Розробники законопроекту про державні закупівлі відзначають: «Встановлення замовником критерію «вартість життєвого циклу» є корисним як для забезпечення ефективності здійснення закупівель, так і для прозорого витрачання публічних коштів, а також для дотримання сталого захисту довкілля». Наприклад, велика спокуса купити вакцини з меншим строком придатності, ніж зазвичай. Такі препарати є значно дешевшими, тут і економія бюджетних коштів. Так ось в разі невикористання утилізація імунологічних препаратів (особливо живих вакцин) перекриє всю економію.

Закупівельники-професіонали і персональна відповідальність за державні закупівлі

Серед кардинальних змін законопроекту — відмова від тендерних комітетів та введення фахівців з публічних закупівель, які мають необхідні знання та навички, отримують оплату за свою працю і несуть відповідальність за результати своєї діяльності. Такий підхід звичний для будь-якої професійної діяльності, однак у сфері державних закупівель історично склалося по-іншому.

Згідно з дослідженнями, більшість організацій-замовників не мають окремих фахівців або структурних підрозділів, відповідальних за здійснення закупівельної діяльності. Переважна більшість опитаних замовників підтвердили, що проведення закупівель є додатковим навантаженням до основних посадових обов'язків працівників, ця робота не оплачується. Залучити мотивованих і професійних фахівців у сфері державних закупівель до тендерного комітету — проблема. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені: в лютому 2019 року було затверджено професійний стандарт «Спеціаліст з публічних закупівель».

Законопроект передбачає запровадження персональної відповідальності посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері державних закупівель: штраф від 2000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів — 34‒170 тис. грн.

Державні закупівлі — чи бути революції

Напевно, про важливість державних закупівель та необхідність ефективного функціювання цього механізму годі й говорити. Це якість нашого життя. Багато що з того, що нас оточує, — результат публічних закупівель: дороги, карети швидкої допомоги, стан шкіл і лікарень, лікарські препарати, вакцини... В Україні ця сфера у переважній більшості громадян асоціюється з проблемами і корупцією. Ми часто чуємо про закупівлю товарів за завищеними цінами, недопущення до торгів когось із учасників, змови, дискримінацію, тендерний тролінг...

На жаль, ми не дивуємося новинам про затримки проведення державних закупівель і поставок таких важливих речей, як ліки. А закупівлі лікарських препаратів для України «міжнародними руками» (за допомогою спеціалізованих міжнародних організацій), голосно названі на старті вакциною від корупції, дали важкі ускладнення у вигляді розгромних аудитів Рахункової палати і звернення до правоохоронних органів.

Щорічно держава витрачає близько 250 млрд грн на публічні закупівлі товарів або послуг. 50 млрд грн — саме стільки втрачають на рік платники податків, за підрахунками експертів, через корупцію і банальну неефективність проведення закупівель. Ухвалення нової редакції закону «Про державні закупівлі» є довгоочікуваним з боку як замовників, так і учасників.

Розробники документа кажуть, що запропоновані зміни спрямовані на гармонізацію законодавства у сфері державних закупівель до євростандартів і вдосконалять чинну практику. Революція навряд чи трапиться, а ось на підвищення рівня ефективності закупівель можна очікувати. Але тільки в тому разі, якщо ті, від кого це залежить, згадають, що закупівлі країни — лакмусовий папірець ефективності уряду, корупції, а якісні і доступні ліки — це питання національної безпеки.