Як знайти адвоката. Ілюстрація: Оноре Дом'є. Захисник

https://racurs.ua/ua/2518-za-vamy-pryyshly-yak-znayty-horoshogo-advokata-u-kryminalnyh-spravah.html

Ракурс

Як знайти адвоката у кримінальних справах? Не варто думати, що така проблема, як пошук хорошого адвоката, гарантовано ніколи вас не торкнеться. У народі кажуть: «Від суми та від тюрми не зарікайся», маючи на увазі, що життя буває дуже непередбачуваним.

Зовсім не обов'язково, що допомога юриста знадобиться вам особисто, але немає жодних гарантій, що ваші родичі, близькі чи просто знайомі не попросять вас про послугу — винайняти їм хорошого адвоката. Тут вам стане в пригоді розуміння того, на що звернути увагу в пошуках хорошого фахівця, а також тонкощів ведення переговорів з ним. До того ж не завадить знати, як правильно оцінити ефективність його роботи та особистий професіоналізм.

Як знайти адвоката: чи є різниця між юристом і адвокатом?

Обивателеві ці поняття видаються тотожними. Але насправді не кожен юрист надає послуги адвоката. Водночас кожен адвокат обов'язково є юристом. Адвокат, тобто юрист з відповідним статусом і правом на заняття адвокатською діяльністю, буде потрібний у тому випадку, якщо на вас завели кримінальну справу.

Довіряй, але перевіряй — шукаємо перевіреного адвоката

Для початку не завадить перевірка адвоката за реєстраційним номером. Адвокат, якого ви зібралися наймати, має значитися в реєстрі Мін'юсту як «діючий». Якщо відомостей про нього в офіційному реєстрі немає, вас намагаються водити за ніс.

Добре, якщо адвоката вам порадить ваш надійний друг, знайомий, якому ви довіряєте і який уже користувався його послугами. Не завадять рекомендації від його клієнтів або колег.

Адвокати, як і більшість фахівців, також часто-густо мають свою спеціалізацію. Чудовий спеціаліст у сфері інтелектуальної власності навряд чи надасть висококваліфіковану допомогу в кримінальній справі. І навіть серед "кримінальних" адвокатів є вужчі спеціалізації за типами справ, один має досвід у справах про насильницькі злочини, інший спеціалізується у справах про шахрайство і т. д. Постарайтеся підібрати досвідченого фахівця, добре обізнаного зі специфікою вашої справи. Не маючи рекомендацій, перевірити його компетентність можна попорпавшись в інтернеті, наприклад, на сайті з рейтингом українських адвокатів і відгуками про їхню діяльність lawyer.ua. Відсутність інформації про нього має вас насторожити. Хоча рейтинги адвокатів і адвокатських контор — річ вельми відносна, яка часто-густо головним чином засвідчує платоспроможність номінантів.

Як у кіно

У фільмах заможні люди часто звертаються по допомогу до особистого адвоката в будь-якій неоднозначній ситуації. Звісно, якщо юридична допомога потрібна вам регулярно, то є сенс у тому, щоб укласти довготривалу угоду і платити йому зарплату. Однак більшості адвокат може знадобитися не так уже і часто, тому непогано «про запас» мати координати хорошого правозахисника.

Робота з грамотним юристом — ніс до носа

Само собою, скласти уявлення про людину найлегше зустрівшись з нею особисто. Спілкування через інтернет або телефоном ніколи не замінить живої розмови. Між вами має бути довіра і взаєморозуміння, інакше навіть дуже грамотний юрист не зможе вам допомогти. Клієнту і його захисникові треба обговорити технологію майбутньої роботи, організаційні моменти, строки, що відводяться на них, збір документів, а також взаємодію з держорганами.

Чим детальніше обговорення, там чіткіше ви уявляєте рівень кваліфікації адвоката, послугами якого збираєтеся скористатися, і його готовність включитися в роботу. Прогнозування можливих труднощів дозволить і захисникові, і його клієнту правильно побудувати процес захисту без взаємних недомовок.

Зустрівшись з клієнтом і обговорюючи справу, хороший адвокат розповість йому, до яких можливих сценаріїв розвитку подій варто готуватися. Відкриються складності справи і питання, які треба обговорити передусім. Досвідчений адвокат має інформацію про судову практику у подібних справах.

Хороший адвокат має ще одну особливість: він може пояснити юридичні тонкощі простою, зрозумілою клієнтові мовою. Якщо ви розумієте, про що вам говорить ваш адвокат, це вже характеризує його як фахівця у своїй справі.

Шукаємо хорошого юриста: що має насторожити

На що варто звернути увагу, щоби знайти хорошого адвоката, а не стати жертвою некомпетентного фахівця?

По-перше, не погоджуйтеся на адвоката, який дає стовідсоткову гарантію успіху. На хід справи можуть вплинути різні чинники, які складно передбачити.

По-друге, якщо адвокат запропонував вирішити питання, «давши на лапу, кому треба», це вже говорить про його некомпетентність. Давання хабара — злочин, і ваш «захисник» може сам опинитися на лаві підсудних, прихопивши з собою і вас за компанію.

По-третє, хороший адвокат знає розумну ціну своїх послуг. Якщо захисник просить замало, є ризик, що вашою справою зрештою опікуватиметься якийсь студент юридичного вишу. Безкоштовних консультацій хорошого юриста не буває, якщо тільки ваше справа не така резонансна, щоби зробити на ній рекламу. Але і зависокий гонорар, який вимагає маловідомий захисник за допомогу в очевидно простій справі, теж має насторожити.

По-четверте, хороший адвокат триматиме вас в курсі подій, повідомляючи, як просувається справа. Його відповіді на ваші запитання мають бути чіткими і конкретними. Якщо адвокат щось недоговорює, ухиляється від відповідей або пропускає судові засідання — відмовтеся від його послуг.

Якщо все, що цікавить адвоката, — це його гонорар, не зв'язуйтеся з ним. Шукайте іншого захисника, який буде зацікавлений у роботі з вами.

Під контролем

Якщо ідеться про кримінальну справу проти вас, то головне, що ви маєте запам'ятати, — на кону ваша доля. Контролювати адвоката вам можна і потрібно, для цього варто бути безпосередньо залученим у весь процес побудови захисту від самого початку. Хороший адвокат не тільки познайомить вас із матеріалами справи, чітко прояснить ситуацію, дасть поради, але і разом з вами побудує стратегію і тактику майбутнього захисту. Кожен наступний крок він обговорюватиме з вами. Розуміння дій адвоката дозволить контролювати ситуацію навколо вашої справи.

До речі, ваш захисник зобов'язаний вести адвокатське досьє, в якому збирають усі матеріали по справі і документи, підготовлені в процесі її розгляду. Ви можете в будь-який момент поцікавитися цим досьє.

Допоможіть знайти адвоката

Займатися пошуком хорошого адвоката особисто не завжди зручно і навіть можливо. У таких випадках допоможуть правозахисні організації, де вам якщо не нададуть юридичну допомогу, то принаймні зорієнтують, до кого краще звернутися в конкретній справі. Якщо особисто ви не можете шукати собі адвоката, попросіть про це друзів та родичів.