Как найти адвоката. Иллюстрация: Оноре Домье. Защитник

https://racurs.ua/2518-za-vami-prishli-kak-nayti-horoshego-advokata-po-ugolovnym-delam.html

Ракурс

Как найти адвоката по уголовным делам? Не стоит думать, что такая проблема, как поиск хорошего адвоката, гарантированно никогда вас не коснется. В народе говорят: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», имея в виду, что жизнь бывает очень непредсказуемой.

Совсем не обязательно, что помощь юриста понадобится вам лично, но нет никаких гарантий, что ваши родственники, близкие или просто знакомые не попросят вас об услуге — нанять им хорошего адвоката. Тут вам пригодится понимание того, на что обратить внимание в поисках хорошего специалиста, а также тонкостей ведения переговоров с ним. К тому же не помешает знать, как правильно оценить эффективность его работы и личный профессионализм.

Как найти адвоката: есть ли разница между юристом и адвокатом?

Для обывателя оба этих понятия кажутся тождественными. Но на самом деле не каждый юрист предоставляет услуги адвоката. При этом каждый адвокат обязательно является юристом. Адвокат, то есть юрист с соответствующим статусом и правом на осуществление адвокатской деятельности, потребуется в том случае, если на вас завели уголовное дело.

Доверяй, но проверяй — ищем проверенного адвоката

Для начала не помешает проверка адвоката по регистрационному номеру. Адвокат, которого вы собрались нанимать, должен значиться в реестре Минюста как «действующий». Если сведений о нем в официальном реестре нет, вас пытаются водить за нос.

Хорошо, если адвоката вам порекомендует ваш надежный друг, знакомый, которому вы доверяете и который уже пользовался его услугами. Не помешают рекомендации от его клиентов или коллег.

Адвокаты, как и большинство специалистов, часто также имеют свою специализацию. Прекрасный специалист в области интеллектуальной собственности вряд ли предоставит высокопрофессиональную помощь в уголовном деле. И даже среди "уголовных" адвокатов существуют более узкие специализации по категориям дел, кто-то имеет опыт в делах о насильственных преступлениях, кто-то специализируется на делах о мошенничестве и т. д..Постарайтесь подобрать опытного специалиста, отлично знакомого со спецификой вашего дела. Не имея рекомендаций, проверить его компетентность можно покопавшись в интернете, например, на сайте с рейтингом украинских адвокатов и отзывами об их деятельности lawyer.ua. Отсутствие информации о нем должно вас насторожить. Хотя рейтинги адвокатов и адвокатских контор — вещь весьма относительная, часто свидетельствующая не о профессиональном уровне, а о платежеспособности номинантов.

Как в кино

В фильмах зажиточные люди часто обращаются за помощью к личному адвокату в любой неоднозначной ситуации. Конечно, если юридическая защита требуется вам регулярно, то есть смысл в том, чтобы заключить с ним долговременное соглашение и платить ему зарплату. Однако в жизни адвокат может понадобиться вам не так уж и часто, поэтому неплохо «про запас» иметь координаты толкового правозащитника.

Работа с грамотным юристом — нос к носу

Само собой, составить представление о человеке легче всего встретившись с ним лично. Общение по интернету или по телефону никогда не заменит живого разговора. Между вами должно быть доверие и взаимопонимание, иначе даже самый грамотный юрист не сможет вам помочь. Клиенту и его защитнику нужно обсудить технологию предстоящей работы, необходимые организационные моменты, отводимые на них сроки, сбор документов, а также взаимодействие с госорганами.

Чем детальнее обсуждение, там четче вы представляете уровень квалификации адвоката, услугами которого собираетесь воспользоваться, и его готовность включиться в работу. Прогнозирование возможных трудностей позволит и защитнику, и его клиенту правильно построить процесс защиты без взаимных недомолвок.

Встретившись с клиентом и обсуждая дело, хороший адвокат расскажет ему, к каким возможным сценариям развития событий стоит готовиться. Откроются сложности дела и вопросы, которые нужно обсудить в первую очередь. Опытный адвокат владеет информацией о судебной практике по подобным делам.

У хорошего адвоката есть еще одна особенность: он может объяснить юридические тонкости простым, понятным клиенту языком. Если вы понимаете, о чем вам говорит ваш адвокат, это уже характеризует его как специалиста в своем деле.

Ищем хорошего юриста: что должно насторожить

На что стоит обратить внимание, чтобы найти хорошего адвоката, а не стать жертвой некомпетентного специалиста?

Во-первых, не соглашайтесь на адвоката, который дает стопроцентную гарантию успеха. На ход дела могут повлиять различные факторы, которые сложно предугадать.

Во-вторых, если адвокат предложил решить вопрос, «дав на лапу, кому надо», это уже говорит о его некомпетентности. Дача взятки — преступление, и ваш «защитник» может сам оказаться на скамье подсудимых, прихватив с собой и вас за компанию.

В-третьих, хороший адвокат знает разумную цену своим услугам. Если защитник просит слишком мало, есть риск, что вашим делом в конце концов займется какой-нибудь студент юридического вуза. Бесплатных консультаций хорошего юриста не бывает, если только ваше дело не настолько резонансное, чтобы сделать ему рекламу. Но и слишком высокий гонорар, затребованный малоизвестным защитником за помощь в очевидно простом деле, тоже должен насторожить.

В-четвертых, хороший адвокат будет держать вас в курсе событий, сообщая, как продвигается дело. Его ответы на ваши вопросы должны быть четкими и конкретными. Если адвокат юлит, уклоняется от ответов или пропускает судебные заседания — откажитесь от его услуг.

Если все, что интересует адвоката, — это его гонорар, не связывайтесь с ним. Ищите другого защитника, который будет заинтересован в работе с вами.

Под контролем

Если речь идет об уголовном деле в отношении вас, то главное, что вы должны запомнить, — на кону ваша судьба. Контролировать адвоката вам можно и нужно, для этого необходимо быть вовлеченным в весь процесс построения защиты с самого начала. Хороший адвокат не только ознакомит вас с материалами дела, четко прояснит ситуацию, даст советы, но и вместе с вами построит стратегию и тактику будущей защиты. Каждый последующий шаг он также будет обсуждать с вами. Понимание действий адвоката позволит контролировать ситуацию вокруг вашего дела.

Кстати, ваш защитник обязан вести адвокатское досье, в котором собирают все материалы по делу и документы, подготовленные в процессе его рассмотрения. Вы можете в любой момент поинтересоваться этим досье.

Помогите найти адвоката

Заниматься поиском хорошего адвоката лично не всегда удобно и даже возможно. В таких случаях помогут правозащитные организации, где вам если не предоставят юридическую помощь, то хотя бы сориентируют, к кому лучше обратиться в конкретном деле. Если лично вы не можете искать себе адвоката, попросите об этом друзей и родственников.