Недешевий детектив про адвокатську етику, чорну магию і мільйон доларів

https://racurs.ua/ua/2939-nedeshevyy-detektyv-ob-advokatskoy-etyke-chernoy-magyy-y-myllyone-dollarov.html

Ракурс

Известно, что трагедиям свойственно время от времени оборачиваться фарсом. «Ракурс» уже не первый год отслеживает тяжелую и даже мрачную историю о том, как мать, недовольная замужеством взрослой дочери, отравляет ей жизнь.

У матери были широкие возможности: эта и так небедная женщина в прошлом была депутатом Верховной Рады, а затем работала в Администрации президента. Для своей борьбы она использовала любые средства: манипуляции с медицинскими документами, домашний арест, похищение, заявления в полицию с требованием объявить дочь в розыск. Отдельно доставалось адвокатам, защищавшим молодую женщину от собственной матери. Запугивания, угрозы, шантаж и даже рукоприкладство – все шло в ход. Недавно против антигероини этой истории было возбуждено дело за то, что она подняла руку на адвоката.

Но на каждого адвоката найдется другой адвокат. Разумеется, и у одиозной экс-чиновницы есть защитник, который подал ходатайство в следственный отдел районного управления ГУ НП в Киеве, требуя возбудить дело уже против избитого адвоката дочери по статье 383 «Заведомо неправдивое сообщение о совершении уголовного правонарушения».

И вот тут начинается чистый цирк. Если не знать того, что ходатайство составлено профессиональным юристом, можно подумать, что писал его любитель плохих детективов и фантастики, отнюдь не научной.

Итак, уголовное производство, по мнению защитника экс-чиновницы, возбуждено не только на основании неправдивых показаний, а еще и потому что нехороший адвокат имеет… навыки следственной работы. Досконально зная, как работает правоохранительная система (а юрист и должен это знать, не так ли?) этот нехороший человек пользуется своими знаниями. Возбужденное же против женщины уголовное производство служит не восстановлению справедливости, а как… «инструмент давления и шантажа… с целью решения других уголовных и гражданских дел в свою пользу и в пользу своих клиентов, а также для вымогания денег, запугивания Антипенко (такова фамилия экс-чиновницы – Ред.) и членов семьи, что в значительной мере вредит здоровью, моральному состоянию и деловой репутации последней». И не только этому, а и «в целом интересам общества»! Очень уж страдает общество от проверок заявлений нехорошего человека об очередных выкрутасах госпожи Антипенко.

Дальше адвокат дамы берет в руки, условно говоря, дубину адвокатской этики и приступает к обсуждению морального облика и поведения своего оппонента. Этот негодяй цинично… «совершал видеозапись, мешая нормальному судебному рассмотрению дела». Бегает, понимаете ли, по залу, мешая нормальному рассмотрению. И вообще ведет себя агрессивно.

Еще адвокат требовал от семьи экс-чиновницы миллион долларов. Ни много, ни мало. Миллион долларов – подходящая сумма, хорошо знакомая любителям дешевых боевиков. Она прекрасно смотрится в чемодане. Злой адвокат, по мнению автора ходатайства, «говорил, что после получения денег… перестанет над ними издеваться и совершать провокационные действия, в связи с чем была подано заявление о преступлении и было зарегистрировано уголовное производство по факту вымогательства». Так прямо и сказал: мол, перестану издеваться и совершать провокационные действия. На камеру сказал. Во всяком случае, автор ходатайства предоставил «соответствующие аудио и видеозаписи».

Затем в ход идет тяжелая артиллерия: Фейсбук! Страница оппонента ужасна, в ней «просматривается явная агрессия к внешнему миру», подстрекательства к погромам административных зданий, дракам с полицией – в общем, типичные призывы к свержению конституционного строя. И даже как будто СБУ уже начало уголовное расследование по этим фактам.

Алкоголизм и «моральный эксгибиционизм» на этом фоне смотрятся бледновато. Оппонент фотографировал бутылки с алкоголем и получал удовольствие «хвастаясь своими пороками».

Теперь пора подпустить хоррора и саспенса: злой адвокат, оказывается во время допроса в судебном производстве обвинял оппонентку в… занятиях черной магией! И эта магия якобы была использована против него. «Это, - цитируем дословно! - свидетельствует, что в его оценках событий, его мыслях, существует искаженное представление действительности, которое он описывает в своем допросе». «Представление действительности» - это сильно.

Еще один грех – обращение в СМИ. Собственно говоря, обращения в средства массовой информации действительно были, потому что бороться в одиночку с могущественной дамой, еще недавно работавшей в Администрации президента, было сложновато. Проблему частично помогла решить лишь широкая огласка гнусной истории преследования матерью единственной дочери.

Что еще ужасного совершил нехороший адвокат? Рассылает в компетентные органы ходатайства вместе с фискальными чеками Укрпочты, сопровождая их матерными стишками, «что не соответствует ни моральным основам общества, ни тем более Правилам адвокатской этики». Пытался продать снайперскую винтовку. Обещал намазать сметаной прокурора и судью (каков затейник!). Поздравляет с днем рождения Ленина, «тем самым поддерживая тоталитарный режим прошлого, геноцид и другие аморальные проявления этого режима».

В общем, страшный человек, явно опасный для общества.

В итоге автор ходатайства просит Совет адвокатов Киева принять самые решительные меры против хулигана, дебошира, пьяницы, бывшего следователя и жертвы черной магии. А свою подзащитную признать потерпевшей в уголовном производсте. Добавим, очередном из целой цепи липовых уголовных производств, инициированных ею.



Подготовила Людмила ЗАГЛАДА