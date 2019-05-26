Анорексия, расстройства пищевого поведения. Фото: daniellehelm / Flickr

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По данным научных исследований, с момента возникновения такого расстройства пищевого поведения, как анорексия, до консультации у квалифицированного врача-психиатра проходит в среднем восемь (!) лет. На этом этапе пациент уже имеет полиорганную недостаточность — комплекс проблем, которые возникли из-за постоянного недоедания, недопитания молодого организма и зачастую требуют госпитализации. «Где вы были раньше? Вы что, не видели, что происходит с вашим ребенком?» — довольно часто вместо сочувствия родители слышат от врачей обвинения.

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«А может быть, нет такой болезни, как расстройство пищевого поведения?» — нередко сомневаются даже врачи. В обществе и вовсе распространено мнение, что анорексией «болеют» богатые девушки от нечего делать.

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«Расстройства пищевого поведения — это не выбор, а серьезные заболевания, затрагивающие людей всех полов, возрастов, рас, этнических групп, телосложения и веса, сексуальной ориентации и социально-экономических статусов. Такие расстройства несут повышенный риск как самоубийства, так и медицинских осложнений», — вносит ясность Бригита Бакс (Литва), основатель и директор Центра РПП в Центре психического здоровья Вильнюса и супервизор Клиники психиатрического университета Вильнюсского университета. По словам врача, РПП имеют самый высокий уровень смертности среди психиатрических заболеваний.

Расстройства пищевого поведения, которые поддерживаются социумом

К наиболее распространенным расстройствам пищевого поведения относят анорексию, булимию и компульсивное переедание. Сегодня появились новые формы (но они еще не внесены в диагностические критерии и классификации). Например, орторексия — патологическая тяга к здоровому питанию. Или избегающее питание — когда человек избегает употребления определенных групп продуктов.

«Данные заболевания опасны тем, что выявляются на ранних этапах крайне редко, и это сильно усложняет их лечение. К нам пациенты приходят в таком состоянии, когда, к сожалению, амбулаторную помощь оказать очень трудно, поэтому нужна госпитализация. В Украине на сегодня нет статистики по расстройствам пищевого поведения, нет специализированных клиник, предоставляющих таким пациентам комплексную помощь», — объясняет Татьяна Ильницкая, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ГУ «Научно-исследовательский институт психиатрии Минздрава Украины».

По статистике только 80% пациентов получают квалифицированную и необходимую помощь. Основная причина — пациенты обращаются к частным консультантам. Какие методы лечения применяют эти специалисты и какими критериями эффективности терапии руководствуются — вопрос.

Причины несвоевременной диагностики — это также социальные факторы. Анорексия очень часто поддерживается социумом. У большинства худой человек ассоциируется с успешным, который может держать режим, регулярно посещает спортзал, соблюдает диеты. На каком-то уровне мы поддерживаем патологическое стремление к худобе. Конечно, не у всех людей, сидящих на диетах, развивается расстройство пищевого поведения. Но когда совпадают факторы (культурные нормы с акцентом на внешности, семейные, генетические, психологические — низкая самооценка, депрессия, одиночество), развитие подобного заболевания достигает высокой вероятности.

Еще один важный момент. Пациенты с анорексией уверены, что помощь им не нужна. Объяснить им, что ситуация стала угрожающей для жизни, — крайне сложно, на это уходит много времени. Их мотивация постоянно снижается.

Это патология, которая имеет очень много сопутствующих заболеваний — и соматических, и психиатрических. Достаточно часто расстройства пищевого поведения идут бок о бок с депрессией, злоупотреблением алкоголем или наркотиками, есть исследование о коморбидности с расстройством дефицита внимания и гиперактивностью. Кроме того, низкий уровень осведомленности специалистов (прежде всего пациенты обращаются к терапевтам, гастроэнтерологам и диетологам) приводит к потере драгоценного времени. Зачастую консультация заканчивается советом «ты просто начни есть, и у тебя все наладится».

Симптомы расстройства пищевого поведения и куда обращаться

«Скрининг РПП на раннем этапе был бы очень полезным. Пациенты в первую очередь обращаются к терапевтам или педиатрам, гастроэнтерологам, гинекологам и диетологам... Их следует направлять на консультацию к профильному специалисту, — советует Татьяна Ильницкая. — К сожалению, к психиатрам такие пациенты приходят довольно поздно. Это также связано со стигматизацией психиатрии. Обратиться к психиатру из-за того, что худой, — к этому мы еще не пришли. В нашем институте заработал кабинет расстройств пищевого поведения*, где мы оказываем консультативную помощь. Обращения есть».

Иногда, по словам врача, приходят пациенты — подтянутые, успешные, регулярно посещающие спортзал. И когда им назначают хотя бы минимальные анализы, они показывают снижение калия, хлора, магния, всех электролитов, гормональные нарушения. Восстановить это все сложно, добавляет врач.

Нервная булимия — расстройство пищевого поведения, для которого характерны эпизодические переедания. И это не просто переедание, это употребление пищи в течение определенного интервала времени в количестве, чрезвычайно большом для обычного человека. При этом отсутствует контроль процесса. Как сами пациенты это описывают? «Я как бы нахожусь в тумане, во сне...» Когда эпизод заканчивается, они обнаруживают возле себя пустые пищевые контейнеры.

При булимии масса тела может быть низкой или в норме, ведь человек применяет компенсаторное поведение: есть приступы переедания, но он вызывает рвоту или отрабатывает калории в спортзале. Люди с булимией почти всегда озабочены своим состоянием, могут жаловаться на соматические проблемы, попытки похудеть. Они стесняются есть на людях. Часто чрезмерно потребляют воду или другие некалорийные жидкости. Пытаются скрыть внезапное исчезновение большого количества пищи, пустые упаковки от слабительных или диуретиков.

Компульсивное переедание — расстройство пищевого поведения, очень схожее с булимией, но здесь не используются очищающие процедуры (рвота). Еда употребляется без наличия физического голода. Характерный признак — такие пациенты употребляют пищу в одиночестве, довольно редко садятся за семейный стол. Если при анорексии родители могут заметить, что ребенок, например, съедает пол-яблока на ужин, то больные компульсивным перееданием испытывают стыд, ведь объемы пищи часто бывают очень большими.

При анорексии происходит резкое снижение веса за короткий период времени. Это характерный признак данного заболевания. Люди с анорексией почти никогда не скажут, что у них проблемы со здоровьем: у них все хорошо, они движутся к своей цели, активно снижают вес. Опасность анорексии в том, что нет точки, веса, на котором пациент может остановиться. Даже при весе 25 кг в реанимации больной не считает нужным питаться.

Страх набрать вес при таком расстройстве пищевого поведения сильнее, чем страх умереть. По словам врачей-психиатров, такие пациенты настороженные, с ними очень сложно установить доверительные отношения. Что происходит? Самый большой их страх — еда, а врачи побуждают к тому, чтобы пациенты начали есть. Это как человеку с арахнофобией (боязнью пауков) предлагают взять паука. С такими пациентами в первую очередь проводится психотерапевтическая работа.

Непростое лечение расстройств пищевого поведения

Это заболевание не формируется из-за того, что кто-то назвал человека толстым. Оно имеет мультифакторную природу. Лечение тяжелое и длительное, ведь нужно выявить каждый фактор и повлиять на него. Довольно часто у таких пациентов в анамнезе сексуальное насилие. Чтобы пациент признался в этом врачу, между ними должны быть доверительные отношения. При булимии, когда сексуальное насилие имело место в детском, подростковом возрасте, люди намеренно едят, чтобы, так сказать, изуродовать свое тело и не быть привлекательным для противоположного пола.

Лечение расстройств пищевого поведения должно быть комплексным, с активным участием пациента. Больной должен осознать, что ему это нужно. Срывы бывают довольно часто.

Стоит отметить, что изменения в поведении ребенка могут быть незаметными достаточно длительное время. Он начинает носить мешковатую одежду, перестает есть за общим столом. В бешеном ритме жизни родители не всегда в состоянии это разглядеть. А когда изменения уже очевидны, они в отчаянии обращаются к врачам.

«Их нужно в первую очередь успокоить. Ведь они являются активными участниками процесса. Родители должны быть проинформированы о ходе болезни, особенностях, питании и лечении, их нужно привлекать на свою сторону, особенно если это амбулаторное лечение», — советует Татьяна Ильницкая.

Врачи отмечают, что расстройство пищевого поведения — такая же болезнь, как и все остальные. Ребенок может быть агрессивным, отказываться от общения — это проявление болезни. Здесь нужно набраться терпения, настойчивости и двигаться вместе с ребенком и врачом к выздоровлению.

Детям надо доносить, что ценность человека не определяется внешним видом, размером одежды или цифрой на весах. Мы в этом мире не для того, чтобы подгонять себя под чужие стандарты. Мы все разные, но этим и прекрасны.

*Кабинет расстройств пищевого поведения (г. Киев, ул. Кирилловская, 103. 12-й корпус, 3-й этаж, тел.: (044) 468-32-58)

Из выступлений на международной научной конференции «Психиатрия XXI века: инновации в медицине зависимостей».

Подготовила Оксана ШКЛЯРСКАЯ