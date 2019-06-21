Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Фото: Алла Еременко / zn.ua

https://racurs.ua/2380-nak-naftogaz-ukrainy-vyigrala-u-pravitelstva-esche-odno-delo.html

Ракурс

13 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск НАК «Нафтогаз Украины» к Департаменту Государственной исполнительной службы и обязал последний прекратить явный саботаж исполнения решения суда двухлетней давности, которое касалось компенсации правительством расходов НАК при исполнении возложенных на нее специальных обязательств поставлять газ по сниженным ценам для жилищно-коммунального сектора. На фоне последних событий эта тема может показаться неактуальной, однако юристам должно быть интересно, какими аргументами следует руководствоваться, чтобы в будущем эффективно пресекать попытки Кабмина прикидываться шлангом.

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Сейчас ситуация сложилась так, что Россия заливает Европу своим газом, забивая под завязку местные хранилища и сбивая цены. Аналитики ломают голову над тем, для чего именно это делается: чтобы выдавить с рынка заморских и заокеанских конкурентов, которые слишком резво начали слать туда танкеры со своим сжиженным газом, или для того, чтобы подстраховаться на случай прекращения украинского транзита с 1 января 2020 года. Однако результат этих маневров известен: с начала июня цена газа на ведущих европейских биржах не поднимается выше 12 евро за один МВт-ч, или, в переводе на понятный для нас язык, ниже 140 долл. за 1000 куб. м.

На фоне этих событий даже всегда скупая НАК «Нафтогаз Украины» прекратила собачиться с правительством и охотно начала снижать цены на газ: в июне, например, она согласилась продавать его для жилищно-коммунального сектора по 5554 грн за 1000 куб. м, что с учетом наценки, доставки и налога обойдется бытовому потребителю от 7,27 до 7,89 грн за 1 куб. м в зависимости от региона. Это притом, что еще за апрель люди платили по 8,55 грн, и это считалось льготной ценой по сравнению с тем, в какую копеечку влетало голубое топливо промышленно-коммерческому сектору.

Однако все понимают, что эта идиллия вряд ли продлится долго, потому что НАК «Нафтогаз Украины» и ее единственный акционер в лице правительства, как заклятые враги, продолжают точить ножи друг на друга. Именно в этом плане и следует воспринимать недавно выигранное НАК дело.

НАК «Нафтогаз Украины» и проблемы со специальными обязательствами

Проблемы, связанные с компенсацией выполнения возложенных специальных обязательств (ВСО) субъектами рынка природного газа, подробно освещались «Ракурсом» в апреле. Напомним, что 19 июля 2017 года тот же Окружной административный суд Киева удовлетворил иск НАК «Нафтогаз Украины» к Кабинету министров Украины и обязал последний внести изменения в правительственное постановление №187 от 22 марта 2017 года, добавив в него пункты о порядке проведения и источниках финансирования компенсации «Нафтогазу» за то, что он продает населению газ по сниженным ценам.

Этот вердикт суда успешно прошел через апелляционную инстанцию, после чего Окружной админсуд Киева 10 ноября 2017 года выдал исполнительный лист, который и был предъявлен Отделу принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. Однако между этим актом и его реальным исполнением оказалась дистанция огромного размера.

Так, 13 марта 2019 года, то есть с задержкой почти в полтора года, старший государственный исполнитель указанного учреждения вынес сообщение о возвращении исполнительного документа взыскателю без принятия к исполнению. Причину такого отказа можно считать чуть ли не анекдотической: в исполнительном листе должником (ответчиком) был назван Кабинет министров Украины, и отмечен его код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины). Но, согласно извлечению из реестра, по этому коду значится Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров. А если, мол, название должника не соответствует коду, то и никаких исполнительных действий по этому письму делать не следует.

Здесь, откровенно говоря, есть от чего впасть в ступор. С одной стороны, Кабинет министров является высшим органом в системе органов исполнительной власти, а с другой — он не наделен правами юридического лица и сведения о нем как о юридическом лице отсутствуют в Едином реестре юридических лиц (который с 2005 года после внедрения принципа «единого окна» исполняет функции ЕГРПОУ). Зато юридическим лицом считается и в реестре таких лиц значится хозфинотдел канцелярии правительства. Как же выйти из такой ситуации, когда закон «Об исполнительном производстве» (ст. 4) требует от государственного исполнителя возвращать без исполнения исполнительные листы, если в них не указан идентификационный код должника, но у должника нет этого кода?

Юристы НАК «Нафтогаз Украины» подсказали выход

Оказывается, выход есть — его суду подсказали юристы НАК «Нафтогаз Украины», которые писали исковое заявление. Потому что если тщательно покопаться в базе подзаконных решений, то можно найти Инструкцию по принудительному исполнению решений, утвержденную приказом Министерства юстиции Украины №512/5 от 2 апреля 2012 года. А вот из ее раздела 3 пункта 2 как раз и следует, что отсутствие кода ЕГРПОУ допускается, если законодательством страны, на территории которой зарегистрировано лицо, не предусмотрено присвоение ему такого кода.

По мнению суда, под этот пункт как раз и подпадает данная ситуация, когда законодательством Украины не предусмотрено присвоение идентификационного кода ее собственному правительству. И это обстоятельство не препятствует органу взыскания в лице Государственной исполнительной службы идентифицировать личность должника и начать исполнительные действия. Поэтому резолютивная часть решения содержит пункт о том, чтобы обязать Департамент ГИС принять к принудительному исполнению исполнительный лист, выданный Окружным админсудом Киева.

Сейчас, конечно, сложно представить, каким образом скромный клерк Минюста сможет заставить целый Кабинет министров с премьером во главе внести изменения в постановление, которое, кстати, утратило силу еще осенью прошлого года. Но НАК «Нафтогаз Украины», судя по всему, решительно настроена идти до конца в достижении своей цели, поэтому впереди нас ждет интересное судебно-юридическое шоу. Остается добавить, что весть этот «банкет» будет оплачен за наш с вами счет, поскольку каждый гражданин Украины по отношению к Кабмину является налогоплательщиком, а по отношению к «Нафтогазу» — акционером.