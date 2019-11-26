Конкурсы на государственные должности: три вопиющих случая

Конкурсы на государственные должности. Фото: Pixabay

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Ракурс

Демократические процедуры назначения на должности государственных служащих и приравненных к ним лиц (судей, прокуроров и т. д.), начатые при пятом президенте государства в качестве ответа на требования Майдана-2014 и вызовы, сформулированные недовольным большинством общества, новая властная Зе-команда тоже взяла на вооружение, демонстрируя в определенной степени наследственность государственной кадровой недополитики и пытаясь убедить народ, что теперь все будет гораздо лучше. Но не тут-то было. Три последних вопиющих случая конкурсов на замещение вакантных должностей заставляют возвращаться к этой теме.

Случай первый. Конкурс на замещение должностей двух членов ВСП по квоте президента

Хронология событий. Сначала президент Владимир Зеленский отменяет указы Петра Порошенко о назначении последним двух членов Высшего совета правосудия. Мотив — Порошенко не придерживался утвержденных им условий конкурсного отбора кандидатов на должности, не получил результатов конкурса от созданной им конкурсной комиссии и произвольно назначил двух человек, которых якобы никто не рекомендовал. (Кстати, ГБР и ГПУ собираются объявлять Порошенко подозрение в совершении уголовного преступления по данному факту.) Но две «президентские должности» членов ВСП на момент обнародования Зеленским своего указа были заняты, и конкурс провести оказалось невозможно.

Вскоре после обнародования указа один из членов ВСП, назначенный Порошенко, добровольно слагает с себя полномочия. Начинается конкурс на замещение вакантной должности, который проводит созданная президентом Зеленским конкурсная комиссия — фактически на одну должность. Пока проходят конкурсные процедуры, второй член ВСП, который якобы подал или собирался подать иск в суд о своем неправомерном увольнении, тоже добровольно слагает с себя полномочия члена ВСП.

По результатам конкурса на замещение должности комиссия рекомендует Зеленскому шесть кандидатов, из которых он имеет все полномочия выбрать двух и назначить их на вакантные должности. Вместе с тем президент спустя месяц после завершения конкурса выбирает только одну кандидатуру и назначает на должность члена ВСП.

Еще спустя месяц президент Зеленский отменяет свой указ о проведении конкурса на замещение вакантной должности и объявляет новый конкурс, только уже на одну должность члена ВСП. При этом он утверждает совершенно новый состав конкурсной комиссии.

Здравый смысл, формальная логика и теория права позволяют предположить, что президент государства, отменив свой предыдущий указ о проведении конкурса на должности членов ВСП, во-первых, отменил все результаты проведенного конкурса и, во-вторых, выразил недоверие всем членам созданной им конкурсной комиссии, которые согласно его же указу соответствовали «высоким критериям моральной и профессиональной добропорядочности». При этом Зеленский не отменяет свой указ о назначении одного члена ВСП. Что это — глупость, недальновидность, непрофессионализм команды президента или его самого?..

Случай второй. Конкурс на вакантную должность председателя Госкино

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Главгосслужбой недавно объявляют конкурс на вакантную должность председателя Госкино Украины. Проходит конкурс. До предпоследнего этапа — собеседования с конкурсной комиссией Главгосслужбы — доходит один человек, многолетний главный продюсер Международного Одесского кинофестиваля — Юлия Синькевич, которую реально поддерживает почти все кинематографическое сообщество.

В результате этого собеседования конкурсная комиссия по неизвестным общественности мотивам негативно оценивает профессиональные качества этой кандидатуры, снимает ее с конкурса на государственную должность и фактически срывает завершение конкурса и назначение председателя Госкино, чем порождает резкое недовольство профессиональной общественности и неравнодушных граждан Украины, которые пишут петицию первым лицам государства и собираются проводить бессрочную акцию протеста против решения Главгосслужбы.

Случай третий. Конкурс на замещение должности руководителя департамента Минкульта

Те же действующие лица — Министерство культуры, молодежи и спорта и Главгосслужба объявляют конкурс на замещение должности руководителя Департамента министерства по вопросам религии. В результате конкурсных процедур до финального собеседования в Главгосслужбе доходит один человек — предыдущий руководитель этого департамента Андрей Юраш, который также пользуется большой поддержкой многоконфессионального религиозного сообщества Украины. По оценке профессиональных способностей (аналогично описанному выше случаю с руководителем Госкино) он не допускается к следующему этапу, и этот конкурс также сорван. Опять петиция и снова недовольство общественности...

Мой вывод из этих трех случаев такой: кого-то в государстве не устраивают или люди, побеждающие в объявленных конкурсах на замещение вакантных должностей, или состав конкурсных комиссий, не выполняющий чей-то заказ в кадровой политике. Кто при этом выигрывает — не знаю. Но точно не общество.