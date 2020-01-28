Новый коронавирус из Китая. Фото: SISTEMA 12 / Wikimedia

https://racurs.ua/2536-bez-paniki-5-mifov-i-faktov-o-novom-koronaviruse-iz-kitaya.html

Ракурс

Новый коронавирус — тема-хайп, вокруг которой нагнетается паника. Далеко не все новости об Уханьском синдроме — правда. «Ракурс» собрал основные мифы, а также новые факты о китайском незнакомце — 2019-nCov.

1. Китайский коронавирус — причина для паники?

Нас пугает все неизвестное. Тем не менее, подобные вспышки, вызванные коронавирусами, уже возникали. Это третья вспышка, вызванная коронавирусом, за последние 20 лет. Причиной вспышки атипичной пневмонии, названной позже «тяжелым респираторным синдромом» (SARS), и MERS также стали коронавирусы. Вспышка SARS произошла в Китае в 2002‒2003 годах (заболели около 8 тыс. человек, 10% из них погибли, источником заражения стали циветы — животные, похожие на котов. Вспышка MERS случилась в 2012 году, преимущественно в Саудовской Аравии — около 2,5 тыс. случаев заболеваний, с довольно высоким показателем смертности, достигающим 35%, источник — верблюды).

Нынешний китайский коронавирус — 2019-nCov — может вызывать пневмонию, но так происходит не у всех инфицированных. У многих он вызывает острое респираторное заболевание с поражением верхних дыхательных путей. И лишь у некоторых — пневмонию, иногда тяжелую. Сообщается, что большинство погибших от Уханьского синдрома имели другие проблемы со здоровьем, что значительно снизило шансы больных выжить. В СМИ, как правило, приводят статистику заболевших и умерших, зачастую забывая о выздоровевших. На сегодня 63 человека уже выписали из госпиталей — и это хорошая новость.

Тяжелое поражение легких может вызывать не только коронавирус, но и, например, грипп. В Украине заболеть гриппом намного больше шансов, чем поймать экзотический вирус (с начала 2020 года в нашей стране от гриппа умерли 11 человек). Защититься от осложнений гриппа можно при помощи вакцины. Прививаться, кстати, не поздно и сейчас.

2. Почему коронавирусы мутируют и неравнодушны к Китаю

Коронавирусы — довольно обширное семейство вирусов, насчитывающее около 40 видов. Свое название они получили из-за мембраны, покрытой шипами, напоминающими корону. Коронавирусы живут во многих животных — инфицируют кроликов, котов, собак, птиц, крупный рогатый скот. Коронавирусы — это РНК-вирусы, то есть их генетическая информация упакована не в привычную ДНК, а в более простую молекулу РНК. Это упрощает мутации, ведь количество ошибок при воспроизведении этих вирусов больше.

Ученые заявляют, что Китай является идеальной средой для появления зоонозов (инфекций, появляющихся у животных, затем передающихся человеку). Здесь произошли вспышки немалого количества инфекций, например, птичьего гриппа, SARS. Ключевой фактор — китайцы практически всеядны, а в китайской медицине используются различные животные, например, летучие мыши. Еще один важный нюанс — густонаселенность страны.

Что же привело к нынешней вспышке? Неудачное стечение обстоятельств.

«Все эти вирусы постоянно персистируют в нашем окружении, но иногда что-то идет не так: в какой-то момент встречаются вместе несколько факторов, — объясняет микробиолог, кандидат биологических наук Елена Ливинская. — В процессе воспроизведения вируса в организме животных возникает его вариация, что позволяет поразить человека. Фактор употребления в пищу животных, являющихся потенциальными носителями вируса, играет ключевую роль. В этом плане гастрономические предпочтения жителей региона, где началась вспышка, обошлись им дорого».

Еще одним фактором является уязвимость определенных групп людей, снижение защитных сил организма, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, общее истощение.

По словам Елены Ливинской, ситуации способствуют и факторы окружающей среды: густонаселенность и климатические условия (например — температура в регионе на юго-востоке Китая сейчас составляет +2...+10, что прекрасно может способствовать выживаемости вируса в окружающей среде и восприимчивости к нему человека).

3. Лекарство для профилактики и лечения коронавируса

Ответ на этот вопрос ищут не только ученые, но и напуганные новым коронавирусом украинцы. «Настойку цвета папоротника смешать в равных пропорциях с подснежниковым медом, принимать натощак» — есть и такие ответы на этот частый вопрос в соцсетях.

Если отбросить юмор, то не стоит нести кровно заработанные деньги в аптеки, ведь специфического лечения китайского коронавируса пока нет. Врачи предупреждают: различные препараты, позиционирующие себя как противовирусные, не рекомендуются из-за возможных побочных эффектов, повышающих риск осложнений.

Пока все препараты, которые медики пытались использовать при коронавирусе 2019-nCov, не показали должного эффекта. Поэтому лечение — симптоматическое. Кстати, точно так же лечат и корь — специфической терапии нет, а чтобы уменьшить шансы заболеть, есть вакцина.

Ученые не сидят сложа руки. Проводятся исследования с моноклональными антителами (способными связывать и обезвреживать различные антигены, в частности, вирусы). Обсуждается использование противовирусного препарата «Ремдисивир», созданного во время вспышки Эболы. Разработкой вакцины параллельно занимаются в Китае и США. Компания Inovio Pharmaceuticals, Inc. (США) создала вакцину буквально через несколько часов после получения полной расшифровки генома нового коронавируса. На данный момент планируются тесты на животных, после положительных результатов (предварительно называется лето) — на людях. Создание вакцины — дело довольно продолжительное. В интернете появились объявления о продаже «вакцины» от китайского коронавируса. В Минздраве предупреждают, что это фейк.

4. Китай замалчивает реальные масштабы проблемы

Китай — тоталитарное коммунистическое государство, в котором возможно все. Такой прецедент уже был в 2002‒2003 годах во время вспышки SARS. Тогда власти Китая действительно замалчивали реальное положение дел. Когда все вскрылось, министра здравоохранения отправили в отставку. В этот раз к проблеме привлечено международное сообщество, ученые со всего мира едут в Китай — скрыть что-либо практически нереально. Да и глобально важен не столько масштаб вспышки, а смертность и пути передачи вируса. Пока показатель смертности 2019-nCov ниже, чем у его близкого родственника — SARS.

5. Страшилки о посылках из Китая и зараженных бананах

Выживание вирусов в окружающей среде зависит от множества факторов — природы самого вируса, температуры и влажности, поверхности и т. д. Новый коронавирус появился недавно, поэтому таких данных в отношении вируса еще нет.

Эпидемиологи и врачи в разных странах говорят одно и то же: вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более двух суток, практически сводится к нулю. Кроме того, требуется определенное количество вируса, чтобы заболеть. Через предметы быта, которые несколько недель путешествовали, это нереально.

«Справедливо будет сориентироваться по выживанию на его «родственников» — например, SARS, — объясняет микробиолог Елена Ливинская. — Как сообщала ВОЗ в 2003 году, SARS выживает до 48 часов на сухой пластиковой поверхности и до четырех суток в фекалиях пациентов с диареей. Для сравнения, вирус гриппа живет на твердых поверхностях до 24 часов, на салфетке — минут 15. В научной публикации 2012 года пишут, что 20% инфекционных вирусных частиц SARS-CoV все еще оставались при 20 градусах по Цельсию после шести дней с полной потерей инфекционности после девяти дней. Снижение температуры до 4‒6 градусов способствует лучшей выживаемости. Однако инфекционность сохранялась значительно дольше (несколько недель) в жидкости».

По словам ученого, исходя из приведенных данных, если отправление идет несколько недель и не содержит жидкости, куда потенциально могли накашлять больные работники, переживать не стоит.

В мессенджерах и социальных сетях также распространяется фейковая информация о зараженных коранавирусом бананах. Фейк о бананах облетел множество стран. В Казахстане вице-министру здравоохранения даже пришлось опровергать эту информацию на брифинге. Нет ни одного официального подтверждения или упоминания о том, что коронавирус передается через бананы. Коронавирус передается от животного к человеку и от человека к человеку.

Если вы опасаетесь есть бананы и другие фрукты, просто хорошо их вымойте. После получения посылок хорошо мойте руки с мылом. Да и вообще мыть руки — самое первое и стандартное средство профилактики любой вирусной инфекции.

Что делать украинцам с новым коронавирусом?

Самое главное — попытайтесь сохранять спокойствие. Повышенная тревожность не способствует крепкому здоровью. Человек, который мало спит, много нервничает, неполноценно питается, имеет больше шансов подхватить любое инфекционное заболевание. Высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе, будьте физически активными. Тщательно мойте руки и отложите поездку в Китай.

Лихорадка и кашель возникают вследствие различных возбудителей — не только из-за китайского коронавируса. При таких симптомах следует обратиться к врачу. Но не из-за страшных новостей, а из-за уважения к своему здоровью.