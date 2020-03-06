Брестский мир. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/2574-k-stoletiu-brestskogo-mira-interesnye-fakty-o-kotoryh-ne-govoryat.html

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Договор, подписанный с Россией, не стоит

той бумаги, на которой написан.

Отто фон Бисмарк

4 марта 1918 года был заключен так называемый Брестский мир между Россией и Германией. При этом одновременно был подписан мир еще и с Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, о чем в документальной хронике почти не упоминается. Таким образом, указанные страны вышли из войны, в которой принимали участие 38 государств с населением 1,5 млрд и в которой погибло 10 млн военных и гражданских лиц.

Украина не оставалась в стороне от этой войны. Ее значительная территория оказалась в прифронтовой полосе, а в Королевстве Галичины и Владимирии, Герцогстве Буковина, Прикарпатье развернулись боевые действия. Тем более что Украина стала центром территориальных посягательств со стороны противоборствующих сторон: Российской и Австро-Венгерской империй, а также кайзеровской Германской империи.

Разным было отношение украинцев, проживающих в указанных регионах, к воюющим государствам. Одна часть украинства поддерживала Российскую Империю, вторая — Австро-Венгрию. По подсчетам историков, в Первой мировой по обе стороны фронта — со стороны Российской и Австро-Венгерской империй — воевали примерно 4,5 млн украинцев. В российской армии их насчитывалось 4 млн, в австрийской — около 500 тыс. Украинцы, мобилизованные в армии этих стран, были вынуждены воевать друг с другом.

Брестский мир: суть документа

Историками каждой из упомянутых стран написано огромное количество исследований о заключении договора, однако некоторые из них достаточно противоречивы по своей оценке. Рассмотрим исторические факты, которые воспринимаются однозначно и отображены в первоисточнике — «Мирный договоръ между Россіей съ одной стороны и Германіей, Австро-Венгріей, Болгаріей и Турціей съ другой», напечатанном в типографии Московского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1918 году.

В статье 14 этого договора предусматривалась его ратификация сторонами. Со стороны РСФСР соглашение было ратифицировано на Чрезвычайном IV Всероссийском съезде Советов 15 марта 1918 года. А с немецкой — императором Вильгельмом II 26 марта того же года.

В статье 6 Россия обязывалась немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой, освободить территорию Украины от своих войск, прекратить агитацию и пропаганду против правительства и государственных учреждений республики. Эти факты советскими и российскими историками не упоминаются.

Судьба Брестского мира

13 ноября 1918 года ВЦИК принял постановление об аннулировании соглашения, торжественно заявив, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, утратили силу и значение; договор, а также Дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 года, в целом и все их пункты объявлялись недействительными. Такова была судьба Брестского мира, подписанного Советской Россией с Германией и упомянутыми государствами.

Как указано во вступительной части договора, для ведения мирных переговоров и подписания договора от РСФСР уполномоченными представителями были назначены Григорий Яковлевич Сокольников, Лев Михайлович Карахан, которые в то время были членами Центрального исполнительного комитета Совета рабоче-солдатских и крестьянских депутатов, а также Григорий Васильевич Чечерин, помощник наркома иностранных дел, и Григорий Иванович Петровский, нарком внутренних дел.

Чтобы иметь представление об их чиновничьей деятельности в те неспокойные времена, ознакомимся с биографиями, например, Сокольникова и Карахана, жизненный путь каждого из которых достаточно показателен, с непредсказуемыми поворотами судьбы, а значит, в полной мере трагический.

Григорий Сокольников

Григорий Яковлевич Сокольников (Гирш Янкелевич Бриллиант) родился 15 августа 1888 года в Ромнах Полтавской губернии в зажиточной еврейской семье. Отец — Яаков Бриллиант, врач, владелец аптеки. Мать — Фаня Розенталь, дочь купца первой гильдии. Сокольников окончил 5-ю московскую классическую гимназию. Учился на юридическом факультете Московского университета, однако бросил его из-за революционной деятельности.

В 1905 году поступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Участвовал в революционных событиях 1905‒1907 годов.

Осенью 1907 года был арестован, а в 1909-м приговорен к пожизненной ссылке, которую отбывал в селе Рыбном Енисейской губернии. Однако спустя шесть недель по прибытии в село бежал за границу и поселился во Франции, где совмещал учебу в Сорбоннском университете с журналистской деятельностью (участвовал в издании газеты «За партию»). Часто встречался с Лениным. В 1914 году окончил юридический факультет и курс докторанта в области экономики в Сорбонне. Владел шестью языками.

Позже жил в Швейцарии, где организовал Бюро иностранных большевиков. После Февральской революции вместе с Лениным и другими революционерами вернулся в Россию в «пломбированном вагоне».

На VI съезде РСДРП(б) был избран членом Центрального комитета партии. Входил в состав Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Был членом политбюро ЦК партии большевиков, созданного для подготовки вооруженного восстания против Временного правительства. После захвата власти большевиками стал членом ВЦИК нового состава, главным редактором газеты «Правда».

В 1917 году руководил национализацией банковской системы.

Находясь уже в составе делегации от России, которая должна была направляться в Брест-Литовск для заключения договора, Сокольников заменил Льва Троцкого, руководителя делегации.

Участвовал в гражданской войне в качестве командующего 8-й армии, не имея при этом ни военного образования, ни опыта самостоятельного командования.

В 1920 году был командующим Туркестанского фронта, председателем Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, председателем Туркбюро ЦК ВКП(б).

В 1923‒1926 годах — нарком финансов СССР. По его инициативе была введена в обращение советская валюта червонец, который приравнивался к 10-рублевой золотой монете царской чеканки.

В 1924‒1925 годах участвовал в деятельности «новой оппозиции» в партии, лидерами которой были Григорий Каменев и Лев Троцкий. Выступал за коллективное руководство партией, высказывал сомнения в необходимости сохранения должности генерального секретаря ЦК ВКП(б), которую занимал Сталин.

После поражения оппозиции утратил должность наркома финансов.

В 1926‒1928 годах — заместитель председателя Госплана СССР и одновременно — председатель Нефтесиндиката СССР до 1929 года, позже — посол СССР в Великобритании, заместитель народного комиссара иностранных дел. В 1930 году лишился членства в ЦК партии, а в 1935-м был назначен на должность заместителя наркома лесной промышленности СССР, что было явным понижением по сравнению с предыдущими должностями.

В 1936 году был арестован по делу «параллельного антисоветского центра» и исключен из состава кандидатов в члены ЦК и партии. На открытом судебном процессе оговорил себя, признав виновным. В следующем году его приговорили к 10 годам лишения свободы. По официальной версии, Г. Сокольникова убили осужденные в Тобольской тюрьме. В 1988 году был посмертно реабилитирован Пленумом Верховного суда СССР.

Лев Карахан

Лев Михайлович Карахан родился 20 января 1889 года в Тбилиси, в семье присяжного поверенного из Кутаисской губернии, армянин. Окончил Тифлисское реальное училище, в 1910‒1915 годах учился на юридическом факультете Петербургского университета, однако не окончил, экстерном получил высшее образование в Томском университете.

В 1915 году был арестован и сослан в Томск за организацию нелегальной типографии и участие в революционной деятельности. Освобожден после Февральской революции. Член РСДРП(б).

Был секретарем советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. С 1918 года занимал должность заместителя наркома иностранных дел РСФСР. В 1926‒1934 годах — заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1934-м — полномочный представитель СССР в Турции. В том же году, отозвав в Москву, Карахана арестовали, а в 1937-м Военной коллегией Верховного суда он был приговорен к смертной казни. Расстрелян в день вынесения приговора. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Оригинальное издание «Мирного договора...», дошедшее до наших дней, подробно раскрывает реальную картину исторических событий, помогает осознать их значение. Во времена Советского Союза историкам под влиянием господствующей коммунистической идеологии было невыгодно вспоминать, что Россия признала существование Украинской Народной Республики, обязалась немедленно подписать с ней мир, вывести свои войска с ее территории, а также прекратить агитацию и пропаганду против правительства и государственных органов УНР.

Печатная продукция, содержащая подобную информацию, подлежала уничтожению, а отдельные экземпляры могли храниться исключительно в специальных хранилищах, вроде архива КГБ СССР или ФСБ РФ. Вот почему так ценно издание «Мирный договор...». На его 149 страницах содержатся тексты договоров, подписанные 4 марта 1918 года между всеми сторонами, а также приложения, дополнительные соглашения, заключительный протокол, таможенные правила и тарифные таблицы к ним, копия развернутой карты, на которой отображены границы Советской Российской Республики и Германии (размером 22 х 40 см). Кроме того, в Дополнительном договоре четко регламентирован обмен военнопленными и гражданскими пленными (глава 5), подробно определен порядок применения полной амнистии, которую каждая из сторон договора гарантировала гражданам противоположной стороны (глава 7).

Таким образом, издание о Брестском мире имеет научную, историко-культурную ценность, является библиографической редкостью и историческим артефактом.

Олег ПОПОВЧЕНКО, адвокат, кандидат юридических наук, доцент