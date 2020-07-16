Рассмотрение дела. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2678-zatyanut-rassmotrenie-dela-zaprosit-u-sledovatelya-razresheniya-na-dostavku.html

Ракурс

Следственные судьи столицы любят злоупотреблять своими возможностями и создавать дополнительные препятствия для затягивания рассмотрения дела. Так, организуя доставку подозреваемых в суд, например, для решения вопроса о применении меры пресечения (такой, как содержание под стражей) следственные судьи имеют привычку запрашивать разрешение следователя для совершения соответствующих действий. При этом ни одним законодательным или подзаконным нормативно-правовым актом не предусмотрен запрос и, соответственно, предоставление соответствующего разрешения следователя. Судьи запрашивают, но следователи не предоставляют такого разрешения, что в свою очередь влечет за собой недоставку лица для участия в судебном заседании и, как следствие, отложение рассмотрения дела. Все довольны, кроме стороны защиты.

Давайте же разберемся, чем обусловлены соответствующие запросы следственных судей и отказы следователей. На самом деле не так много существует нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. При этом не будем затрагивать вопросы доставки военных, хотя они и не отличаются по своей сути.

Основным нормативно-правовым актом в сфере уголовных процессуальных правоотношений является Уголовный процессуальный кодекс Украины. Соответствующие вопросы кодекс не регулирует. Зато определяет, что именно следственный судья, суд после получения ходатайства о применении меры пресечения к подозреваемому обеспечивает прибытие лица для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения (ст. ст. 187, 193).

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, утвержденные приказом Минюста №1769/5 от 14 июня 2019 года, в п. п. 1, 3 определяют, что администрация СИЗО создает необходимые условия для работы следователя, прокурора и следственного судьи (суда) в связи с осуществлением уголовного производства и обеспечивает доставку заключенных и осужденных по их вызовам в определенные помещения в пределах СИЗО. Во исполнение постановления письменного поручения следователя, прокурора или следственного судьи (суда) для осуществления уголовного производства администрация обязана доставить в определенное помещение заключенного или осужденного и обеспечить его охрану.

Правила внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания органов внутренних дел Украины, утвержденные приказом МВД №638 от 2 декабря 2008 года, также не предусматривают каких-либо разрешений следователя на осуществление доставки лица в суд и определяют, что руководство ИВС обязано согласно заявкам лиц или органа, осуществляющих уголовное производство, обеспечить выдачу конвоям задержанных и лиц, содержащихся под стражей, для конвоирования их в судебные заседания (п. 7.1.1.).

Единственный случай необходимости предоставления письменного разрешения следователя — это свидание с родственниками (п. 4.3.3.). Кстати, до сих пор есть случаи и недопуска адвоката на свидание с клиентом из-за отсутствия отдельного разрешения следователя. Но адвокаты, как правило, умеют реагировать на соответствующую противоправную деятельность и решают проблему достаточно оперативно.

Инструкция по организации конвоирования и содержанию в судах обвиняемых (подсудимых), осужденных по требованию судов, утвержденная совместным приказом МВД, Минюста, ВСУ, ВССУ, ГСА, ГПУ №613/785/5/30/29/67/68 от 26 мая 2015 года, в п. 18 указывает, что задача по конвоированию обвиняемых (подсудимых), осужденных в суды военные части, органы внутренних дел выполняют на основании письменных заявок судов и начальников учреждений предварительного заключения (п. 19). Согласно п. 34 администрация учреждения исполнения наказаний с получением заявки суда на конвоирование осужденного немедленно организует его отправление до пункта назначения. Согласно п. 23 Инструкции, с момента доклада начальника караула председательствующему в судебном заседании или судье-докладчику о доставке лица в суд и до окончания судебного заседания все указания председательствующего в судебном заседании о содержании лица и его конвоировании являются обязательными для начальника караула.

Поэтому очевидно, что требование/просьба судьи, адресованная следователю, о предоставлении разрешения на доставку подозреваемого является не чем иным, как правовым невежеством, или же сознательным злоупотреблением возможностями, что, как следствие, приводит к нарушению прав человека как на разумность рассмотрения дела справедливым и беспристрастным судом, так и на свободу передвижения.

По мнению автора, адвокат в любом случае должен реагировать на такие действия следственного судьи, следователя как минимум заявлениями об отводе. Ведь такие действия очевидно свидетельствуют о предвзятости отношения суда и органа досудебного расследования к стороне защиты. Хотя мы уже и привыкли, что система государственных органов в большинстве случаев заведомо предвзято относится почти к каждому подозреваемому. Ведь даже уважаемая генеральный прокурор, забыв ст. 62 Конституции Украины, может себе позволить «оговорку» и указать, что именно подозреваемое лицо должно доказывать свою невиновность в суде.

Наталья ФЕЩИК