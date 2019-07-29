Реформирование СБУ запланировали у Зеленского. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n124916-glavnye-novosti-za-29-iulya-reforma-sbu-ot-zelenskogo-nachalnik-policii-dnepropetrovschiny.html

Ракурс

Реформу Службы безопасности Украины в ближайшее время планируют провести в команде президента Владимира Зеленского. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что после проведения соответствующих реформ украинская спецслужба должна стать мощнее в работе контрразведки, но Службу безопасности лишат функций расследований в экономической сфере и борьбе с коррупцией.

Loading...

Кроме того, представители главы государства готовят проекты для перевозчиков, призванные помочь им работать «по-белому» и меньше платить взяток. Также Офис президента совместно с группой экспертов занимается разработкой ряда проектов, которые призваны ускорить процесс борьбы с рейдерством в Украине.

В Киеве определились относительно действий с поставкой воды и электроэнергии в оккупированный Российской Федерацией Крым. Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина должна и в дальнейшем давить на Москву, для которой поставка воды на территорию полуострова важна, потому что это влияет на хозяйственную деятельность.

Сегодня представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что политическая партия «Слуга народа» сформирует новую коалицию и в нее войдут также будущие народные депутаты от партии «Голос». Министерские кресла в новом правительства займут избранники от «Слуги народа».

Председатель Нацполиции Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Аресоном Аваковым подписал приказ об увольнении с должности начальника Главного управления полиции Днепропетровской области Валерия Глуховери. Причиной такого кадрового решения стал резонансный инцидент с задержанием полицейским спецназом КОРД патрульных полицейских, которые остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Глуховери.

Тропический ливень 29 июля затопил Киев. После сильного дождя автомобильные дороги ушли под воду, подтопило тоннели на станции метро «Дорогожичи» и «Лукьяновская». Спасатели бросили значительные силы для ликвидации последствий непогоды.

Сегодня о своей отставке объявил секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив. Чиновник заявил, что уходит с поста, чтобы возглавить партию «Европейская солидарность» в столичном горсовете.