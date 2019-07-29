Реформування СБУ запланували в Зеленського. Фото: president.gov.ua

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Реформу Служби безпеки України найближчим часом планують запровадити в команді президента Володимира Зеленського. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що після проведення відповідних реформ українська спецслужба має стати потужнішою в роботі контррозвідки, але Службу безпеки позбавлять функцій розслідувань в економічній сфері та боротьби з корупцією.

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Крім того, представники глави держави готують проекти для перевізників, покликані допомогти їм працювати «по-білому» та менше платити хабарів. Також Офіс президента спільно з групою експертів займається розробкою низки проектів, які покликані прискорити процес боротьби з рейдерством в Україні.

У Києві визначилися щодо дій із постачанням води й електроенергії в окупований Російською Федерацією Крим. Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна повинна й надалі тиснути на Москву, для якої постачання води на територію півострову є важливою, бо це впливає на господарську діяльність.

Сьогодні представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що політична партія «Слуга народу» сформує нову коаліцію й до неї увійдуть також майбутні народні депутати від партії «Голос». Міністерські крісла в новому уряду посядуть обранці від «Слуги народу».

Голова Нацполіції Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ Аресоном Аваковим підписав наказ про звільнення з посади начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області Валерія Глуховері. Причиною такого кадрового рішення став резонансний інцидент із затриманням поліцейським спецназом КОРД патрульних поліцейських, котрі зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Глуховері.

Тропічна злива 29 липня затопила Київ. Після сильного дощу автомобільні дороги пішли під воду, підтопило тунелі на станції метро «Дорогожичі» та «Лук'янівська». Рятувальники кинули значні сили для ліквідації наслідків негоди.

Сьогодні про свою відставку оголосив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів. Посадовець заявив, що іде з посади щоб очолити партію «Європейська солідарність» у столичній міськраді.