Чи не краще вивчити українську мову?

Українська мова. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2549-chy-ne-krasche-vyvchyty-ukrayinsku-movu.html

Ракурс

Алла ЄРЬОМЕНКО

Мене стільки разів перевчали з російської на українську, що тільки вступивши тоді ще на факультет журналістики Державного київського університету ім. Т. Шевченка, здається, зрозуміла, скільки мені доведеться працювати, щоб все ж вивчити українську мову.

Поки тривав цей процес, мені довелося задля написання матеріалу з’їздити в Ужгород і Мукачево. Три мої сусідки у купе поверталися із заробіток. Люб’язні, милі жінки різного віку. Врешті почали розмову. Ніколи не забуду, як якийсь час поготів найстарша з цих жінок сказала: ви говорите, з одного боку, начебто нашою мовою, з іншого — зовсім не нашою.

Потім я вже зрозуміла, що закарпатський діалект є напівугорським.

Схоже почуття викликала нещодавня програма на «1+1», коли йшлося про мову (хоча всі визнавали українську державною). Єдина різниця, що деякі учасники програми обурювались, що російськомовні школи переводять на українську цього року, а, скажімо, польські — у 2023 році.

Повторюю, навіть російськомовні учасники передачі визнавали українську мову державною. Послухавши їхню активну суперечку, згадала слова жінки своїх студентських часів… Отже, може, краще вивчити державну мову, ніж нарікати на терміни переведення іншомовних шкіл на українську?