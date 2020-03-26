Без рутини: як юристові заощадити час і гроші на аналізі судової практики

Професійний додаток Pravosud

https://racurs.ua/ua/2582-bez-rutyny-yak-urystovi-zekonomyty-chas-i-groshi-na-analizi-sudovoyi-praktyky.html

Ракурс

Українські юристи й адвокати засвідчують, що на пошук та аналіз судової практики витрачають щонайменше 2–3 години на день. Утім, завдяки IT-технологіям і новій вітчизняній розробці — системі Pravosud (https://pravosud.com.ua) — правник може звільнити час для інших, більш пріоритетних робочих завдань. Лише декілька кліків мишкою, прості налаштування — і вся потрібна юридична інформація у вас перед очима. І це не наукова фантастика, а реально діючий інструмент, яким ви можете скористатись уже сьогодні.

Життя сучасного юриста — це справжній цейтнот: день розписаний чи не похвилинно, а постійні ділові зустрічі й тривалі судові засідання відбирають останні сили. Та й в офісі не відпочинеш: чекає чимало паперової тяганини — формулювання скарг, позовних заяв, претензій тощо. Іноді робота над ними триває до пізнього вечора, а подекуди навіть на вихідних. Родина та близькі потребують уваги, а часу на них просто немає. Знайома ситуація?

А якщо довіритись IT-технологіям і перекласти частину своєї рутинної роботи на комп'ютерні програми? Звучить непогано, чи не так?

Саме керуючись цією, на перший погляд, простою ідеєю, українські розробники та юристи об'єднались і створили новий, сучасний інструмент пошуку судової практики Pravosud. Відтепер кожен юрист може шукати документи без витрат зайвого часу. Більше не потрібно годинами відслідковувати інформацію у відкритих реєстрах чи у трьох-п'яти платних програмах одночасно, копирсатися у складних налаштуваннях, гаяти час на вивчення всіх програм та інструкцій до них. Відтепер потрібен один, лише один професійний додаток — Pravosud (https://pravosud.com.ua). Просто завантажте програму, вкажіть у ній запит, за потреби використайте один або декілька фільтрів (налаштувань) і за декілька секунд отримайте релевантний результат пошуку.

Дуже корисним для правника є те, що модуль пошуку Pravosud використовує сучасні алгоритми, тож миттєво знаходить лише потрібну інформацію (релевантні судові рішення). Можна не лише відслідкувати справи за номером чи кодом ЄДРПОУ, як в інших системах, а й налаштувати параметри моніторингу за власним бажанням, простежити практику по конкретному судді чи суду, обрати певний тип документів або резолютивну частину. Крім цього, можна стежити за появою документів з певним словосполученням чи назвою сторони.

Для покращення точності пошуку застосовано машинне навчання. На практиці це означає, що можна як шукати інформацію за точним збігом пошукової фрази, так і робити гнучкий пошук, який оцінює релевантність документів. Отримавши результат пошуку, користувач бачить ключову інформацію по кожній справі, включаючи результат розгляду та статус документа. У спеціальній картці можна відразу передивитися всю історію справи, переглянути будь-яке рішення, з'ясувати дату ухвали у справі тощо. До того ж у картці відразу видно — чинне це рішення, скасоване чи змінене. У результаті це ще більше прискорює процес пошуку й дає змогу швидко вирішити, чи корисний цей документ для подальшої роботи. Можна миттєво переглянути резолютивну частину без відкривання самого документа або передивитися його в повному обсязі, а також зберегти, роздрукувати, переслати колегам чи клієнтові. А корисне юристу судове рішення можна зберегти у власну добірку рішень.

Серед опцій, які пропонує Pravosud, є дійсно непересічні — це первинна судова аналітика документів, причому інформацію користувач отримує у вигляді графіків. Приміром, хочете отримати більше інформації про суддю, що виніс/винесла конкретне рішення у справі? Pravosud також надає таку можливість. При перегляді документа можна перейти до статистики по судді, який виніс це рішення (для цього просто потрібно натиснути на його прізвище в картці документа), й отримати розгорнутий інтерактивний графік з інформацією. Так можна побачити рішення, які приймає суддя, графік його роботи тощо. Ця інформація допоможе правникові ретельніше формувати стратегію захисту в суді та бути мінімум на крок попереду опонентів.

Та й це ще не все. Окрім аналітики PravoSud містить модуль, який дозволяє виявити інформацію про минулі та поточні судові справи, виконавчі провадження, а також провадження у справах про банкрутство. Це дає змогу виявити показники, що можуть вплинути на обрану вами судову стратегію. Інформація згрупована по роках і по справах, тож користувач отримує не перелік документів, а перелік справ, кліком на які можна відкрити відповідні документи. У такий спосіб правник значно заощаджує час на аналіз інформації. Разом з тим, будь-яку юридичну особу можна поставити на цілодобовий моніторинг одним кліком мишки в програмі. У цьому випадку користувач може миттєво отримувати на смартфон інформацію про будь-які зміни в державних реєстрах щодо зазначених осіб.

Не гайте часу, спробуйте переваги Pravosud (https://pravosud.com.ua) уже сьогодні та переконайтесь: цей інструмент дійсно збереже левову частину ваших нервів і розвантажить робочий графік.

Довідка:

PravoSud (www.pravosud.com.ua) — система пошуку та аналізу судової практики, дозволяє юристу легко знайти потрібні документи, побудувати правову позицію, виграти справу. Алгоритми машинного навчання дозволяють здійснювати у програмі швидкий пошук потрібних юристу документів і отримувати максимально релевантні результати. PravoSud — дієвий робочий інструмент, що створений юристами для юристів.