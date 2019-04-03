Самая высокая гора США — Денали на Аляске. Фото: National Park Service

https://racurs.ua/2316-globalnoe-poteplenie-na-samoy-vysokoy-gore-ssha-taut-66-tonn-chelovecheskih-ekskrementov.html

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В национальном парке Денали на Аляске, который находится на самой высокой горе Северной Америки, в результате глобального потепления вскоре начнут таять 66 тонн замороженных фекалий, оставленных альпинистами.

По прогнозам ученых, экскременты растают в ближайшие десятилетия, а процесс может начаться уже этим летом, пишет USA Today.

Но есть и хорошие новости: компании-гиды, которые водят в горы альпинистов, в нынешнем году впервые решили начать собирать человеческие отходы. Решение было принято спустя год после того, как Служба национальных парков утвердила новое правило: убираться должны все отходы, которые остаются на высоте ниже 14 000 футов (4267 м).

Гора Денали, высота которой составляет 6190 м, находится в пяти часах езды к северу от Анкориджа, Аляска. В ясные дни ее можно увидеть из города. Это одна из семи величайших вершин мира — по одной на каждом континенте. Восхождение на все семь вершин является самым сложным вызовом для альпинистов.

Проблема человеческих экскрементов в горах стоит достаточно остро. По данным Службы национальных парков США, на Денали ежегодно образуется около 2 метрических тонн фекалий. Средняя масса человеческих экскрементов составляет примерно 225 г, а средняя продолжительность пребывания альпиниста на горе — 18 дней. Путем таких подсчетов исследователи получили цифру в 66 тонн за прошедшее столетие.

В результате глобального потепления покрытая льдом площадь в парках Аляски за последние 50 лет сократилась на 8%. Отходы, которые находятся в самом низком альпинистском лагере на горе, могут начать появляться уже в этом сезоне, в апреле.