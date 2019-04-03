Найвища гора США — Деналі на Алясці. Фото: National Park Service

https://racurs.ua/ua/2316-globalne-poteplinnya-na-nayvyschiy-gori-ssha-tanut-66-tonn-ludskyh-ekskrementiv.html

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У національному парку Деналі на Алясці, що розташований на найвищій горі Північної Америки, внаслідок глобального потепління незабаром почнуть танути 66 тонн заморожених фекалій, залишених альпіністами.

За прогнозами вчених, екскременти розтануть в найближчі десятиліття, а процес може початися вже цього літа, пише USA Today.

Але є і хороші новини: компанії-гіди, які водять в гори альпіністів, нинішнього року вперше вирішили почати збирати людські відходи. Рішення було ухвалено за рік після того, як Служба національних парків встановила нове правило: прибиратися повинні всі відходи, які залишаються на висоті нижче за 14 000 футів (4267 м).

Гора Деналі, висота якої становить 6190 м, розташована у п'яти годинах їзди на північ від Анкориджа, Аляска. У ясні дні її можна побачити з міста. Це одна з семи найбільших вершин світу — по одній на кожному континенті. Сходження на всі сім вершин є найскладнішим викликом для альпіністів.

Проблема людських екскрементів у горах стоїть досить гостро. За даними Служби національних парків США, на Деналі щорічно утворюється близько 2 метричних тонн фекалій. Середня маса людських екскрементів становить приблизно 225 г, а середня тривалість перебування альпініста на горі — 18 днів. Шляхом таких підрахунків дослідники отримали цифру в 66 тонн за минуле сторіччя.

Внаслідок глобального потепління покрита льодом площа в парках Аляски за останні 50 років скоротилася на 8%. Відходи, які залишилися в найнижчому альпіністському таборі на горі, можуть почати з'являтися вже в цьому сезоні, у квітні.