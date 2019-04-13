Цена пива в Украине и мире

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Ракурс

Цены на пиво в разных странах мира сравнил The Wall Street Journal. Столица Украины вошла в топ-5 городов с самым дешевым пивом в барах.

Издание приводит среднюю стоимость пива в супермаркетах и барах разных стран мира. Цены указаны в долларах в расчете за 11,2 жидких унции, что примерно соответствует 330 мл.

В пятерку городов с самым дешевым пивом в барах вошли:

Братислава, Словакия — 2,22 долл. (цена в супермаркете — 1,15 долл.) Дели, Индия — 2,31 долл. (цена в супермаркете — 1,18 долл.) Киев, Украина — 2,36 долл. (цена в супермаркете — 0,97 долл.) Хошимин, Вьетнам — 2,58 долл. (цена в супермаркете — 0,99 долл.) Краков, Польша — 2,70 долл. (цена в супермаркете — 0,62 долл.)

Города с самым дорогим пивом в мире:

Гонконг — 10,86 долл. (цена в супермаркете — 1,46 долл.) Женева, Швейцария — 10,77 долл. (цена в супермаркете — 1,87 долл.) Тель-Авив, Израиль — 9,53 долл. (цена в супермаркете — 2,06 долл.) Нью-Йорк и Майями, США — 8,97 долл. (цена в супермаркете — 1,44 и 1,29 долл. соответственно) Сингапур — 8,37 долл. (цена в супермаркете — 1,89 долл.)

Больше всего тратят на пиво в расчете на душу населения в год жители Хельсинки, Финляндия — 1542 долл. Далее идут жители Сиднея, Австралия — 1331 долл., Нью-Йорка и Майями, США — 1330 и 1311 долл. соответственно, Москвы, Россия — 1267 долл. и Дублина, Ирландия — 1230 долл.

Киевляне в среднем тратят на пиво в год 514 долл. на одного жителя столицы.

Меньше всего на пиво тратят жители Абу-Даби, ОАЭ — 111 долл. в год на человека, Манилы, Филиппины — 184 долл., Бангкока, Таиланд — 225 долл., Стамбула, Турция — 229 долл. и Куала-Лумпура, Малайзия — 235 долл.