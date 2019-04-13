Найдешевше і найдорожче пиво в світі: яке місце посів Київhttps://racurs.ua/ua/2330-naydeshevshe-i-naydorojche-pyvo-v-sviti-yake-misce-posiv-kyyiv.htmlРакурс
Ціни на пиво в різних країнах світу порівняв The Wall Street Journal. Столиця України увійшла до топ-5 міст з найдешевшим пивом у барах.
Видання наводить середню вартість пива в супермаркетах і барах різних країн світу. Ціни вказано в доларах з розрахунку за 11,2 рідких унції, що приблизно відповідає 330 мл.
До п'ятірки міст з найдешевшим пивом у барах увійшли:
- Братислава, Словаччина — 2,22 дол. (ціна в супермаркеті — 1,15 дол.)
- Делі, Індія — 2,31 дол. (ціна в супермаркеті — 1,18 дол.)
- Київ, Україна — 2,36 дол. (ціна в супермаркеті — 0,97 дол.)
- Хошимін, В'єтнам — 2,58 дол. (ціна в супермаркеті — 0,99 дол.)
- Краків, Польща — 2,70 дол. (ціна в супермаркеті — 0,62 дол.)
Міста з найдорожчим пивом у світі:
- Гонконг — 10,86 дол. (ціна в супермаркеті — 1,46 дол.)
- Женева, Швейцарія — 10,77 дол. (ціна в супермаркеті — 1,87 дол.)
- Тель-Авів, Ізраїль — 9,53 дол. (ціна в супермаркеті — 2,06 дол.)
- Нью-Йорк і Маямі, США — 8,97 дол. (ціна в супермаркеті — 1,44 і 1,29 дол. відповідно)
- Сінгапур — 8,37 дол. (ціна в супермаркеті — 1,89 дол.)
Найбільше витрачають на пиво в розрахунку на душу населення на рік жителі Гельсінкі, Фінляндія — 1542 дол. Далі йдуть жителі Сіднея, Австралія — 1331 дол., Нью-Йорка і Маямі, США — 1330 і 1311 дол. відповідно, Москви, Росія — 1267 дол. і Дубліна, Ірландія — 1230 дол.
Кияни в середньому витрачають на пиво на рік 514 дол. на одного жителя столиці.
Найменше на пиво витрачають жителі Абу-Дабі, ОАЕ — 111 дол. на рік на людину, Маніли, Філіппіни — 184 дол., Бангкока, Таїланд — 225 дол., Стамбула, Туреччина — 229 дол. і Куала-Лумпура, Малайзія — 235 дол.