Ціна пива в Україні та світі

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Ракурс

Ціни на пиво в різних країнах світу порівняв The Wall Street Journal. Столиця України увійшла до топ-5 міст з найдешевшим пивом у барах.

Видання наводить середню вартість пива в супермаркетах і барах різних країн світу. Ціни вказано в доларах з розрахунку за 11,2 рідких унції, що приблизно відповідає 330 мл.

До п'ятірки міст з найдешевшим пивом у барах увійшли:

Братислава, Словаччина — 2,22 дол. (ціна в супермаркеті — 1,15 дол.) Делі, Індія — 2,31 дол. (ціна в супермаркеті — 1,18 дол.) Київ, Україна — 2,36 дол. (ціна в супермаркеті — 0,97 дол.) Хошимін, В'єтнам — 2,58 дол. (ціна в супермаркеті — 0,99 дол.) Краків, Польща — 2,70 дол. (ціна в супермаркеті — 0,62 дол.)

Міста з найдорожчим пивом у світі:

Гонконг — 10,86 дол. (ціна в супермаркеті — 1,46 дол.) Женева, Швейцарія — 10,77 дол. (ціна в супермаркеті — 1,87 дол.) Тель-Авів, Ізраїль — 9,53 дол. (ціна в супермаркеті — 2,06 дол.) Нью-Йорк і Маямі, США — 8,97 дол. (ціна в супермаркеті — 1,44 і 1,29 дол. відповідно) Сінгапур — 8,37 дол. (ціна в супермаркеті — 1,89 дол.)

Найбільше витрачають на пиво в розрахунку на душу населення на рік жителі Гельсінкі, Фінляндія — 1542 дол. Далі йдуть жителі Сіднея, Австралія — 1331 дол., Нью-Йорка і Маямі, США — 1330 і 1311 дол. відповідно, Москви, Росія — 1267 дол. і Дубліна, Ірландія — 1230 дол.

Кияни в середньому витрачають на пиво на рік 514 дол. на одного жителя столиці.

Найменше на пиво витрачають жителі Абу-Дабі, ОАЕ — 111 дол. на рік на людину, Маніли, Філіппіни — 184 дол., Бангкока, Таїланд — 225 дол., Стамбула, Туреччина — 229 дол. і Куала-Лумпура, Малайзія — 235 дол.