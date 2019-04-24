Юридическое образование в Украине

https://racurs.ua/2335-universitetskoe-uridicheskoe-obrazovanie-i-praktika-v-ukraine-vyzovy-xxi-veka-i-problemy.html

Ракурс

Существует только три профессии, представители которых удостоены носить мантию: священник, судья и ученый.

Мантия символизирует то, что ее носители обладают зрелостью ума, независимостью суждений и ответственностью перед собственной совестью и Богом.

Это означает внутреннюю независимость всех этих трех профессий: их обязанность — быть последними, кто позволит себе действовать принудительно и подвергаться давлению извне.

Генри Розовски. Университет. Руководство для владельца

Правовая система государства находится в состоянии глубокого кризиса, а по моей оценке — коллапса. Примеров такого состояния более чем достаточно.

Составляющей этой системы является университетское (высшее) юридическое образование. Государство и представители общественности (в первую очередь — правовой) представили новую, уже вторую за последние два года Концепцию реформирования этого образования. Кроме того, была попытка законодателя принять закон о высшем юридическом образовании и доступе к юридической профессии.

В свое время на страницах «Зеркала недели» мне довелось выразить свое видение как по поводу первого варианта Концепции, так и по проектам законов на эту тему. Не знаю, услышали ли мое мнение авторы, потому что не видел ни отзывов, ни приглашений на публичные дискуссии — ни раньше, ни сейчас...

Методологическая ошибка реформирования правового образования

Знакомство с новым вариантом Концепции позволяет мне все же сделать вывод, что многое из критических замечаний (не только моих) в ней учтены и она выглядит более целостной и комплексной, направленной в целом на улучшение качества выпускников юридических школ Украины с привлечением юристов-практиков.

Вместе с тем, на мой взгляд, авторы Концепции и ее сторонники (юридическая общественность, как я понимаю из немногочисленных публикаций в СМИ и социальных сетях, в целом поддерживает сущность концептуального подхода) допускают методологическую ошибку в попытке реформировать юридическое образование.

Эта ошибка заключается в том, что есть желание и стремление превратить высшее юридическое образование в некий микс, объединив университетское образование со школой профессиональной подготовки юристов-практиков. На это направлена ​​достаточно сложная блок-схема структуры юридического образования, в которой авторы предлагают различные варианты перехода с одного уровня образования на другой со сдачей большого количества различных вступительных, промежуточных и выпускных ВНО и экзаменов:

Что такое университетское образование

Мне уже не раз приходилось высказывать свое мнение по поводу понимания высшего университетского образования в целом и юридического в частности, а также профессиональной подготовки юристов для реализации своего желания и способностей в предоставлении правовой помощи человеку в защите его прав и основных свобод. Остановлюсь еще раз на этих подходах.

Университетское образование, на мой взгляд (и не только мой!), является универсальным образованием для человека, желающего и способного им овладеть с целью саморазвития и самореализации в выработке новых знаний, умений и навыков. Доступ к университетскому образованию, согласно Конституции Украины, должны иметь все желающие и способные к его освоению, независимо от возраста, пола, национальной и этнической принадлежности, родного языка и вероисповедания.

Профессиональное образование — это учебный процесс, который на 75% должен быть направлен на овладение чисто практическими умениями и навыками для будущей практической деятельности (для юриста это возможность исполнять функции и полномочия адвоката, юрисконсульта, судьи, прокурора, нотариуса).

Университетское базовое юридическое образование (степень бакалавра-правоведа) должно открывать прямой путь как для дальнейшей научной и преподавательской деятельности, так и для возможной практической работы в качестве адвоката, судьи, прокурора, нотариуса.

На обучение в университет поступают молодые люди преимущественно в 17‒18 лет, сразу после окончания общеобразовательной школы, не имея четкого представления о юридической профессии как таковой, зачастую не понимая (в 90% случаев) свои способности овладеть университетской программой и заниматься научной, преподавательской или практической деятельностью в сфере правоведения. Подчеркну, что в подавляющем большинстве стран мира юридическую профессию выбирают обычно те молодые люди, которые поступают в юридические школы в более взрослом возрасте, уже имея часто другое базовое образование, определенный самостоятельный жизненный и производственный опыт.

Само университетское базовое юридическое образование (диплом бакалавра или доктора-правоведа) еще не является основанием для самореализации человека в качестве практикующего юриста или ученого.

Иностранный опыт

Мировая практика показывает, что относительно небольшое количество выпускников юридических школ университетов становятся юристами-практиками или учеными. Для того чтобы ими стать, они, как правило, сначала идут на длительную (1‒2 года) стажировку в юридические компании или государственные юридические структуры (прокуратуру, суды, органы государственного управления), а уже потом выбирают свой путь: будущие ученые и преподаватели — в магистратуру, будущие юристы-практики — в профессиональную юридическую школу, где одни готовят себя к научным исследованиям, другие сдают профессиональный экзамен на право доступа к юридической профессии. Этот процесс продолжается еще 1‒2 года.

Таким образом, подготовка юриста-специалиста (а не только человека с университетским дипломом) в этих странах длится в среднем 6‒8 лет, а юридическая карьера начинается на границе 30-летнего возраста, судьями и прокурорами становятся в возрасте не менее 35‒40 лет, имея 7‒10 лет профессионального юридического стажа.

Поэтому я убежден, что повышение качества украинских юристов лежит в плоскости разведения высшего образования и профессиональной подготовки во времени и пространстве. В этой связи, на мой взгляд, требует реформирования организационная структура и учебные программы подготовки юристов.

Что нужно изменить

Бакалаврские программы юридических факультетов должны предоставлять своим студентам базовые знания в области философии и теории права, конституционного права, публичного, частного и уголовного права с возможностью желающих студентов выборочно слушать специальные и углубленные учебные курсы по отдельным темам этих базовых наук. Такие учебные курсы должны давать студентам глубокие знания, умения и навыки по базовым институтам права, толкование законодательных норм и их применение в практике реальной жизни общества и конкретного человека.

Кроме того, студентам бакалаврской программы желательно дать четкое представление о юридической профессии, ее целях, задачах, миссии, особенностях отдельных видов юридической деятельности, чтобы лучше подготовить молодого человека к его будущему осознанию своего выбора в контексте самореализации в той или иной сфере. А достаточно длительная стажировка (производственная практика) позволит ему сделать более осознанный выбор своего дальнейшего жизненного и профессионального пути.

Профессиональные юридические школы по подготовке будущих практикующих юристов могут быть созданы в качестве самостоятельных структурных подразделений при юридических факультетах университетов, или же в качестве самостоятельных учебных заведений. Преподавателями таких школ на 90% должны быть практикующие юристы со значительным профессиональным опытом.

В этих школах параллельно должна а) вестись подготовка к сдаче профессионального экзамена на право доступа к регулируемой юридической профессии; б) преподаваться специализированные курсы по отдельным сферам правовых отношений; в) формироваться навыки юридического письма и Soft Skills (социальные навыки общего и профессионального общения), а также принципы и постулаты профессиональной ответственности (деонтологические правила) юриста.

Магистерские программы по правоведению должны готовить прежде всего будущих исследователей социально-правовых явлений, закононормотворцев и преподавателей правоведения с соответствующими учебными программами.

Важно, чтобы в процедурах лицензирования и аккредитации юридических факультетов университетов и профессиональных юридических школ обязательно участвовали профессиональные общественные объединения и их слово имело решающее значение.

Окончательный вариант Концепции вместе с пошаговым планом, дорожной картой реализации должен обсуждаться на региональных правовых конференциях профессорско-преподавательского состава вузов, которые пожелают принять участие в таком обсуждении, а также в юридических общественных сообществах (Ассоциация юристов Украины, Национальные ассоциации адвокатов, прокуроров и нотариусов). А вместо того чтобы вводить ее в действие приказами министерств и ведомств, Концепцию надо принять к реализации на Всеукраинской юридической конференции, Ассамблее юристов Украины.

Реформы могут быть действенными только тогда, когда они осознаются всеми участниками их реализации.