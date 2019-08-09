ПАО «Азот» (Черкассы)

https://racurs.ua/2416-besprecedentnoe-reshenie-verhovnogo-suda-po-pao-azot.html

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Вне всякого сомнения, решение Верховного суда по делу ПАО «Азот» (Черкассы) Дмитрия Фирташа будет иметь судьбоносное, сказать бы даже, прецедентное значение для большого количества субъектов предпринимательской деятельности и судебной практики в целом.

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В связи с тем, что 5 июня 2019 года Конституционный суд признал неконституционным пункт закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», который предоставлял этому ведомству право заниматься судебно-исковой работой, в Верховный суд начали поступать заявления о пересмотре по исключительным обстоятельствам решений, ранее принятых по искам НАБУ. Одно из таких дел касается отношений между ПАО «Азот» (Черкассы) и «Черкассыоблэнерго».

ПАО «Азот» (Черкассы) и «Черкассыоблэнерго» — история вопроса

В уставном капитале ПАО «Черкассыоблэнерго» доля государства составляет 71%, а ее распорядителем является Фонд государственного имущества Украины, поэтому интерес правоохранительных органов к его деятельности вполне понятен. И нет ничего удивительного в том, что в 2017 году НАБУ, пользуясь своим законным правом, подало в хозяйственные суды ряд исков о признании недействительными договоров, заключенных руководителями этого общества, поскольку их целью, по мнению детективов, было хищение государственных средств.

Отправной точкой процесса следует считать 11 июля 2016 года, когда работниками указанного ведомства было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В ходе расследования было установлено, что руководство «Черкассыоблэнерго» платило многомиллионные суммы разнообразным, в основном фиктивным коммерческим структурам за поставку несуществующих товаров и предоставление несуществующих услуг.

Особое внимание детективов привлекли четыре договора этого ПАО с Частным акционерным обществом «Холдинговая компания «Энергосеть» о предоставлении последней возвратной финансовой помощи, из которой на момент начала расследования не было возвращено 14 млн грн. И именно с этой очень интересной и хитрой компанией был связан договор, о котором идет речь в нашем рассказе.

Трехсторонний договор ПАО «Азот», «Черкассыоблэнерго» и ХК «Энергосеть»

Из сообщений средств массовой информации можно узнать, что ХК «Энергосеть» в 2014‒2016 годах проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств промышленных предприятий перед местными энергораспределительными компаниями и за полтора года работы вывела из «Запорожье-», «Харьков-» и «Черкассыоблэнерго» до 2 млрд грн.

Поясним это более понятным языком. Представьте себе, что один из гигантов отечественной химической индустрии — черкасское ПАО «Азот» задолжало местному поставщику электричества ПАО «Черкассыоблэнерго» 100 млн грн. Чтобы не платить эти деньги, «азотовцы» (то ли за взятку, то ли за спасибо) договариваются с «энергетиками» повесить долг на подставную фирму в лице ХК «Энергосеть». Для этого заключается трехсторонний договор о переводе долга, согласно которому «Азот» уже ничего не должен «Черкассыоблэнерго», зато «Энергосеть» оказывается ему должна те же 100 млн грн. И таких договоров эта холдинговая компания поназаключала с разными облэнерго, как уже отмечалось, на сумму около 2 млрд грн.

После того как НАБУ начало раскручивать это дело, генеральный директор «Энергосети» и бывший народный депутат Дмитрий Крючков удрал за границу, был объявлен в розыск, задержан правоохранительными органами Германии и экстрадирован в Украину. Но 22 апреля 2019 года он вышел на свободу под залог в 7 млн грн, который ему определил Соломенский районный суд Киева, хотя прокурор просил 346 млн грн.

Но задолго до того НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным заключенного еще 23 января 2015 года трехстороннего договора о переводе долга между ПАО «Азот» (Черкассы), «Черкассыоблэнерго» и «Энергосети». Суд решением от 9 марта 2017 года иск удовлетворил. Основанием для этого стало то обстоятельство, что соглашение противоречило требованиям закона «Об электроэнергетике».

Не погружаясь слишком глубоко, поясним, что электрический ток — это специфический товар, обращение с которым, в том числе и купля-продажа, требует соблюдения определенных правил. Одно из них заключается в том, что статус поставщика и потребителя закреплен за конкретными субъектами хозяйствования и не может делегироваться другим лицам, в том числе путем заключения договоров о переводе долга. В народе в таких случаях говорят «назвался груздем — полезай в кузов».

Это решение было оставлено без изменений постановлениями Киевского апелляционного хозяйственного суда от 13 июня 2017 года и Высшего хозяйственного суда Украины от 22 августа 2017 года. Таким же образом были удовлетворены иски НАБУ и в отношении еще шести аналогичных договоров между этими тремя предприятиями. Следствием принятия этих решений стало то, что черкасское ПАО «Азот» (принадлежащее другой «жертве правосудия» по имени Дмитрий Фирташ) должно уплатить энергетикам все свои долги.

Но сейчас благодаря решению КСУ он получил шанс избежать этой неприятной процедуры, если, конечно, указанные решения будут отменены из-за того, что дела были инициированы ненадлежащим истцом в лице НАБУ. В частности, в части упомянутого нами договора в начале июля в Кассационный хозяйственный суд поступило заявление ПАО «Азот» (Черкассы) о пересмотре предыдущих судебных решений по исключительным обстоятельствам, по которому уже открыто производство.

Перенести рассмотрение дела ПАО «Азот» (Черкассы): не мытьем, так катаньем

Судебное заседание началось в четверг, 8 августа, в 10.00. Представитель ПАО «Азот» (Черкассы) просил перенести рассмотрение на неделю, мотивируя это тем, что он был привлечен к делу лишь накануне и ему нужно время, чтобы ознакомиться с материалами. Судья-докладчик Н. Волковицкая заметила, что «Азот» может ежедневно менять своих адвокатов, но суд в связи с этим не будет откладывать заседание до бесконечности. Впрочем, заседание все-таки перенесла, хотя не на неделю, а только на полдня, до 15.00.

Тогда представитель ПАО «Азот» (Черкассы) признал, что решение Конституционного суда Украины обратной силы не имеет и вступает в силу с момента принятия. Но все же настаивал на пересмотре дела по каким-то исключительным обстоятельствам. Сообщил, что всего у «Азота» 19 аналогичных дел, подал ходатайство о рассмотрении этого дела Большой палатой ВС. Когда коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства, адвокат подал заявление об отводе коллегии. Мотивировал это тем, что якобы Общественный совет добропорядочности дал отрицательную оценку деятельности судьи Волковицкой. Когда судьи спросили, откуда у него эта информация, представитель «Азота» сказал, что не помнит.

После этого коллегия судей решила передать вопрос о своем отводе другой коллегии судей. И приостановить производство по делу до решения вопроса.