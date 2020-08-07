Адвокат. Фото: VICKI ELLEN BEHRINGER

https://racurs.ua/2694-vasiliy-istoriya-dela.html

Ракурс

Едва добравшись домой, Василий со стоном опустился на роскошный диван и в очередной раз начал перечитывать сероватую бумажку. Подозрение. Это был не первый визит к прокурору. Его вызывали и раньше, допрашивали в качестве свидетеля, задавали какие-то туманные вопросы, объясняли его права, но он так и не понял, что от него хотят узнать. К адвокату он не обращался и вообще делал все, чтобы никто даже не догадался о его вызовах к следователю и прокурору.

Ему, заведующему банковским отделением, нужна была безупречная репутация. Тем более что начальство планировало для него повышение в должности. О его небольших грешках с кредитами знали только те, кто сам был заинтересован в тайне этих операций. Еще было несколько выгодных сделок с недвижимостью, которые он провернул с нотариусом. Насчет этих операций он тоже был спокоен. Галина Петровна, доверенный нотариус банка, была надежным партнером, а две совместные поездки во Флоренцию (о которых никто даже не знал) еще больше скрепили их дружбу.

И вот теперь это проклятое подозрение ломает весь его привычный образ жизни. К тому же от него требуют дать показания на реального владельца банка, народного депутата Н. А этот жирный боров церемониться не станет. Так можно и до суда не дожить. Василий позвонил знакомому начальнику управления юстиции, который порекомендовал ему адвоката Василишина как человека тертого и опытного.

Адвокат вступает в дело

Встреча с адвокатом состоялась в уютном ресторане. Адвокат был лаконичен: готовьте деньги. Сделаем все, чтобы дело до суда не дошло. Названная сумма в 50 тыс. долл. ошеломила Василия. Адвокат пояснил, что ст. 364-2 Уголовного кодекса — это только начало. Он уже переговорил со следователем, и тот готов помогать, чтобы как-то выкрутиться из этой передряги, но дело на контроле в Генеральной прокуратуре. Поэтому не исключено, что потребуются еще и дополнительные расходы. Руководитель досудебного следствия в МВД Топтило — человек дорогой, но надежный.

Деньги Василий собрал, но дело все равно передали в суд. Адвокат пояснил, что ему удалось отбить еще три тяжелых обвинения, а иначе он бы уже был арестован и сидел в тюрьме. На прощание адвокат сказал, что не может продолжать оказывать правовую помощь, потому что ему поручили защиту уважаемого мэра крупного города на юге Украины, и порекомендовал своего коллегу.

Новый адвокат вселяет надежду

Проклиная все на свете, Василий заключил соглашение с новым адвокатом, который в первую очередь позаботился о своем гонораре... Адвокат посоветовал ему не давать пока никаких объяснений суду и заверил, что хорошо знаком с судьей, которая ведет дело. И действительно, на глазах у Василия адвокат неоднократно заходил к судье и вел с ней какие-то переговоры. Обещал, что все будет хорошо: обойдется небольшим штрафом.

Во всех своих проблемах Василий считал виновным Петра Симчишина, которому за несколько тысяч долларов помог снять залог с части имущества, переданного в обеспечение кредита. Симчишин проходил по тому же делу по обвинению в тяжком преступлении и сидел под арестом.

Василию понравился адвокат Петра Симчишина, Остап Танюк, который спокойно сидел в зале заседаний, скрестив худые длинные ноги, в процесс практически не вмешивался. Но когда заявлял какое-то ходатайство или высказывал свое мнение, то Василий видел, с каким особым вниманием его слушала судья, уже немолодая уставшая женщина.

И когда адвокаты других подсудимых суетились и заявляли протесты по представленным прокурором документам, Остап Танюк невозмутимо сидел на своем месте, никак не реагируя на происходящее в зале суда, и что-то записывал в компьютере.

Настала стадия исследования доказательств, и Остап Танюк начал проявлять завидную активность. Сначала он поймал на лжи двух свидетелей. Потом на допросе выяснил у понятых, что их, оказывается, не было на месте следственного действия, и только спустя два часа следователь их нашел на улице и попросил подписать какую-то бумагу. Тут же адвокат заявил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении клиента с ареста на личное обязательство, которое и было удовлетворено. Далее было ходатайство о переквалификации действий Симчишина с ч. 4 ст. 190 УК на ст. 192 УК. Растерянный прокурор возражал, но судья так посмотрела на него, что прокурор, махнув от безнадежности рукой, сел. Судья заявила, что ходатайство будет рассмотрено в совещательной комнате при вынесении приговора. И отложила дело, предупредив участников, чтобы они готовились к дебатам.

Приговор и последний шанс

Приговор для Василия был ужасен: три года лишения свободы, штраф 300 тыс. грн и запрет занимать должности. А главный виновник Петр Симчишин отделался легким испугом. Его обвинения переквалифицировали и закрыли производство по делу в связи с истечением сроков давности.

После заседания суда Василий обратился к Остапу Танюку и попросил помочь ему в апелляции. Тот согласился и уже на третий день выслал по электронной почте апелляционную жалобу на полстраницы. Василий был разочарован, особенно на фоне написанной прокуратурой апелляционной жалобы на 30 страниц. Пошел к знакомому юристу, который был когда-то судьей, а теперь находился на пенсии. Тот прочел жалобу, улыбнулся, почесал затылок и сказал: очень интересно, но вряд ли суд решится на такое...

Однако листочек, написанный в виде апелляционной жалобы, после пяти заседаний с разными судьями все-таки сработал. Оказалось, что следствие ошибочно наделило обратной силой ст. 364-1 УК и к тому же не получило согласия «Приватбанка» на возбуждение уголовного дела. Производство по делу было закрыто. Жалобы прокурора в Верховный суд не помогли. Знакомый судья-пенсионер спросил: а кто этот адвокат? Василий назвал фамилию. Ага, ответил судья. Считай, что тебе повезло…