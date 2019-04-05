Главные новости за 5 апреля: Порошенко и Зеленский сдали анализы, а Центризбирком получил все протоколы

Порошенко и Зеленский. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n120400-glavnye-novosti-za-5-aprelya-poroshenko-i-zelenskiy-sdali-analizy-a-centrizbirkom-poluchil-vse.html

Ракурс

Главной новостью 5 апреля стало посещение медицинских центров для сдачи анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Действующий президент сдавал анализы на НСК «Олимпийском», а шоумен в частной лаборатории. Впоследствии были обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко. Медики не обнаружили в биоматериалах главы страны следов алкоголя и наркотиков. Немного позже Зеленский обнародовал якобы результаты своих анализов. Однако внимательные пользователи соцсетей заметили, что в документах датой сдачи анализов указано 2 апреля.

Также стала известна приблизительная стоимость дебатов на НСК «Олимпийском». Согласно предварительной смете, это мероприятие обойдется Зеленскому и Порошенко почти 1 млн долл. По словам председателя правления «Общественного» Зураба Алансии, концерт «Океана Эльзы» на этой площадке обошелся в 500 тыс., предполагается, что остальная сумма пойдет на охрану мероприятия.

Сегодня Украина проиграла спор с Россией во Всемирной торговой организации по ограничению транзитных перевозок, которое перекрыло Украине доступ к рынкам Средней Азии. ВОТ стала на сторону РФ поскольку последняя утверждала, что отсутствие такого ограничения якобы угрожает национальной безопасности страны. Отметим, что это уже третий спор, который проиграла Украина в ВТО.

В Одесской области состоялись испытания новых крылатых ракет «Нептун», которые произведены украинскими оборонными предприятиями. Новые украинские ракеты «Нептун» имеют больший радиус действия и оборудованы более мощной боевой частью. Испытания проходили с участием курсантов, проходящих подготовку по освоению новой техники.

ЦИК приняла протоколы всех 199 избирательных комиссий. Теперь ЦИК ожидает уточненные протоколы с участков, куда были направлены письма. Для проведения выборов были созданы 199 избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, в состав которого входил 101 участок. Количество участковых избирательных комиссий составило 29,9 тыс., из них 79 специальных избирательных участков для голосования военнослужащих на Донбассе и одна — на Львовщине.