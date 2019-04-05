Головні новини за 5 квітня: Порошенко та Зеленський здали аналізи, а Центрвиборчком отримав всі протоколи

Порошенко та Зеленський. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n120400-golovni-novyny-za-5-kvitnya-poroshenko-ta-zelenskyy-zdaly-analizy-a-centrvyborchkom-otrymav-vsi.html

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Головною новиною 5 квітня стало відвідування медичних центрів для здачі аналізів кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Чинний президент здавав аналізи на НСК «Олімпійському», а шоумен у приватній лабораторії. Згодом було оприлюднено попередні результати аналізів Порошенка. Медики не виявили у біоматеріалах голови країни слідів алкоголю та наркотиків. Згодом Зеленський оприлюднив у мережі нібито результати своїх аналізів. Однак уважні користувачі соцмереж помітили, що у документах датою здачі аналізів було вказано 2 квітня.

Також стала відома приблизна вартість дебатів на НСК «Олімпійському». Згідно попередньому кошторису, цей захід обійдеться Зеленському та Порошенко у майже 1 млн дол. За словами голови правління «Суспільного» Зураба Алансії, концерт «Океану Ельзи» на цьому майданчику обійшовся у 500 тис. дол, передбачається, що решта суми піде на охорону заходу.

Сьогодні Україна програла спір із Росії у Світовій організації торгівлі щодо обмеження транзитних перевезень, яке перекрило Україні доступ до ринків Середньої Азії. СОТ стала на сторону РФ оскільки остання стверджувала, що відсутність такого обмеження нібито загрожує національній безпеці країни. Зазначимо, що це вже третій спір, який програла Україна у СОТ.

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