https://racurs.ua/ua/145-dity-i-groshi.html

Ракурс

Детский и семейный психолог, психотерапевт Н. Дмитришена: «Семейная культура денег» оказывает сильнейшее влияние на ребенка. Причем может показаться, что «период пеленок» можно смело опустить, ведь малыш еще совсем ничего не понимает. Да, маленькому человечку все равно, в какие ползунки — дорогие или дешевые его наряжает мама. Но на своем чувственном, безъязыковом уровне он понимает свою значимость для родителей, насколько хорошо о нем заботятся, как быстро оказывают эмоциональную поддержку, когда ему плохо, сколько времени уделяют. А это база, на которой будут строиться дальнейшие его отношения с мамой и папой. Внимание, уделяемое ребенку, не зависит напрямую от материального достатка его родителей, но трудно не согласиться, что серьезные денежные проблемы могут его урезать.

С первых своих шагов ребенок слышит и пытается понять слово «деньги», хотя и в разном контексте. Это слово и все, что с ним связано, довольно рано становится для малыша интересным и привлекательным. И пока родители задумываются, как же начать разговор с малышом о деньгах, они (деньги) без ведома мам и пап входят в жизнь их детей, становясь неотъемлемой и важной ее составляющей.

«Деньги» постепенно становятся символом чего-то важного. Ребенок растет и начинает понимать это слово более точно в его словарном значении. К трем-четырем годам главной его собственностью становятся игрушки. Если одними из первых слов ребенка были «дай» и «хочу», то теперь родители чаще слышат «купи». Количество игрушек, их качественная составляющая многое могут рассказать и об устоях семьи, и о материальном достатке родителей.

Портят детей не деньги, а глупость взрослых. В.Леви

Когда маленький ребенок просит купить ему очередную (со счета уже сбились) машинку, как понять родителям достаточность и разумность этой покупки?

Ответьте на вопрос: а что ваш малыш делает с игрушками, которые уже есть дома? Это потребность для развития познавательных процессов (ребенок постоянно играется машинками, разбирает их, изучает механизм работы игрушки) или просто каприз, прихоть, нехватка эмоционального контакта с мамой. «Я хочу, чтобы мама сделала, что я хочу», то есть «мама, я хочу, чтобы ты больше обращала на меня внимания». Зная, какую именно потребность ребенок хочет получить, вы соответствующим образом реагируете (удовлетворяете). Если ребенок получает удовольствие от купленных игрушек, радуется, играет, значит, вы все делаете правильно.

Но если просьбы превращаются в «золотую лихорадку» — ребенок постоянно требует что-то купить, то родителям следует задуматься: чего ребенок хочет на самом деле? Может быть, вашей любви? Чем можно измерить родительскую любовь — килограммами, сантиметрами, количеством игрушек?

А может быть, это все же отношения, эмоциональный посыл, некая родительская энергия любви и некое волшебное состояние, в котором ребенок счастлив, потому что он всем своим существом чувствует свою нужность и важность, свою значимость и любовь к себе?

«Папа, купи мне велосипед, собаку, машину…». В переводе с языка ребенка это означает: «Папа, я очень скучаю по тебе. Я хочу, чтобы ты вспомнил обо мне и уделил мне, своему ребенку, внимание. Чтобы ты, мой любимый папа, подумал, что мне нравится, нашел время, чтобы купить это. А еще лучше, чтобы мы вместе выбрали мне подарок. И вместе получили удовольствие — приятные впечатления, положительные эмоции». Ребенку важно, чтобы папа и мама были рядом и физически, и эмоционально.

Многие родители в наше время так заняты «добыванием» средств на «нормальную человеческую», с разными благами семейную жизнь, что на полноценный психологический (эмоциональный) контакт с ребенком времени не остается. Тогда они в прямом смысле начинают откупаться от своих родительских «обязанностей», то есть заменяют эмоциональный контакт материальным. При этом испытывая чувство вины перед «недолюбленным» ребенком. Иногда это чувство вины переходит в раздражение и общее недовольство обеих сторон. А дети утверждаются в мысли, что любовь тоже можно купить.

Представьте себе молодую яблоньку, которая растет в тени и не получает солнечного света (солнечной энергии любви). За этой яблонькой ухаживает садовник, он поливает ее, удобряет. Но постепенно молодой ствол дерева наклоняется в ту сторону, где есть хоть немного солнечного света. Каждую весну на деревце мало цветов, а осенью мало плодов. Со временем яблоня вырастает «кособокой», ее веточки, корявые и некрасивые, повернуты в одну сторону — ей все так же не хватает солнечной энергии любви.

Родительская энергия любви — это та важная составляющая психоэмоционального здоровья ребенка, которая необходима для полноценного развития каждого мальчика и девочки.

О чем же должны помнить мы, родители? Как ни банально это звучит, но любой, даже самый занятый родитель может один час в день «посвящать» своему ребенку.

Для этого нужно захотеть:

Утром посмотреть своему сыну (дочери) в глаза, обнять его и сказать: «Доброе утро, сынок (доченька)!». Днем позвонить (одна минутка!) и сказать: «Я тебя люблю, вечером поиграем (пообщаемся)». Вечером самые «деловые» родители становятся просто родителями. Они отключают свои мобильные телефоны на час и посвящают это время общению с ребенком, тотально окунаясь в процесс взаимной любви.

Внутреннее значение слова «деньги», его глубоко личностное понимание по большей части зависит от той (не всегда уловимой) «семейной культуры», которая сложилась у ребенка дома. «Так делали в нашей семье!» — говорят родители, и тем самым сознательно или неосознанно этот образец отношения к деньгам диктует линию поведения и у их ребенка.

Существуют два полярных отношения к деньгам.

«Мы бедные, зато честные» — одна крайность. Для кого-то «правильно» зарабатывать деньги — это работать целый день с 9.00 до 18.00, получая фиксированную зарплату (хорошо, если вовремя), и думать, что можно купить в первую очередь, как ее распределить на месяц. Для такой семьи зарабатывание денег вызывает напряжение — это средство для выживания. И ребенок с самого детства усваивает, что деньги зарабатывать очень сложно, что как бы он много ни трудился, все равно не сможет накопить на машину, квартиру и т. д. В таких семьях, как правило, не ставят большие цели (например, загородный дом, отдых за границей), потому что в уме постоянно крутится фраза: «Это невозможно».

Позвольте несколько советов для родителей:

1. Перенаправить свои мысли на позитивный результат «Я хочу (желание — например, купить машину). Я могу (ставим цели, выстраиваем стратегию своих действий, находим и пробуем разные варианты и начинаем поэтапно действовать). Я есть, то есть я это имею (получаем желаемое — доходим до победного конца)». Тогда зарабатывание денег для этой семьи станет радостным. А это значит, ребенок усваивает, что деньги можно заработать всегда и сколько нужно. Было бы желание! Главное — позволить себе реально захотеть.

2. Часто мы хотим что-то изменить в нашей жизни, но страшно — а вдруг не получится, не смогу, не сумею, не хватит сил… Страшно идти в «Новое», а «Старое» такое знакомое, стабильное, родное. «Ничего, что не очень устраивает, зато спокойней». Страхи тормозят развитие каждой личности и всей семьи в целом. Сделайте первый шаг — и страх станет меньше или совсем исчезнет. Меняйте свой быт, свою реальность.

3. Это касается «глубокой проработки своей бедности», если хотите. Нарисуйте свое родовое дерево, где будет много ваших родственников. Найдите те «ветки», где ваши родственники были (или есть) успешны, имели достаток, денежное изобилие, свое дело (бизнес). Затем изучите их «историю благополучия». Если у них это хорошо получалось, значит, и у вас есть эта «жилка». А потом всей семьей (и ребенок тоже, если ему уже есть пять лет) «разработайте» несколько вариантов, как можно заработать деньги «честным трудом» для конкретной цели (купить, поехать, построить…). Пусть ребенок принимает активное участие в обсуждении и предлагает свои «детские» идеи, может, они с первого взгляда будут абсурдными, а в реальности окажутся действенными. «Устами ребенка глаголет Истина». Ребенку важно проявлять инициативу и быть активным. Ну, а с маленькими детками обсуждайте ваши желания-цели в игровой форме, с игрушками, где есть сценки «купи—продай».

«Я могу купить все, что захочу» — другая крайность. В этом случае деньги играют роль власти. «Я владею деньгами, значит, я владею всем». Хорошо это или плохо? Как посмотреть. Здесь важная составляющая личности человека — это «человечность», которая включает в себя духовность, нравственность, порядочность, уважение и сострадание.

Имея денежную власть, можно, например, купить понравившуюся квартиру в центре города. При этом не учитывая интересы жильцов этой квартиры, хотят ли они ее продавать. Их просто вынуждают, ставят в определенные условия, потому что есть «большие» деньги. Таким образом приобретают участки земли, озера, заводики, помещения музеев, детских садиков и т. д. Если при этом страдают другие, это плохо.

Но! «Большие» или «лишние» деньги можно, например, вложить в медицинское оборудование для конкретной больницы, построить детскую площадку, помочь конкретному ребенку из детдома получить хорошее образование, открыть сеть детских клубов, спортивных секций, кафешек и т. д. Это еще называется спонсорство, но в последнее время спонсорство стало каким-то показушным, удовлетворяющим амбиции спонсора. В случае, если идет речь о «Я могу и Я помогаю», то это замечательно.

Денег не бывает много — всегда можно найти им мудрое применение. Главное — не забывать «включать» свою «человечность».

Сознательные и бессознательные внушения, которые получают дети от своих родителей, оказывают на них влияние на протяжении всей жизни. Эти напутствия относятся к фоновым влияниям. Внушения могут как исказить восприятие действительности, вызвать неадекватное поведение в более зрелом возрасте, так и сформировать выигрышные стратегии поведения.

Примеры родительских напутствий: «Деньги портят людей, деньги — это зло»; «Деньги могут все, все продается и покупается»; «Не скупись на подарки друзьям и родственникам, они тебе еще пригодятся! Задабривай судьбу!»; «Береги каждую копейку, ничего не выбрасывай, в хозяйстве все пригодится!»; «Другие всегда завидуют нам, потому что мы умеем «делать» деньги»; «Спрашивай побольше у других, а сам помалкивай»; «Мы умеем получать деньги любыми способами» и т. д.

Семейные проблемы порождают многие отклонения в поведении, связанные с деньгами. Транжирство, патологическая скупость, зависимость от азартных игр, клептомания, снятие стресса с помощью шопинга — все это уходит корнями в семейные напутствия.

Нужно стараться избегать описанных выше крайностей. Но как удержаться на грани? Ведь в наше время невозможно воспитывать детей, не используя материальные стимулы. Деньги — это инструмент, не единственный, но все же необходимый. Он достаточно коварен, ведь может иметь побочный эффект, но если родители будут пользоваться им правильно, то благодаря ему во многом упрощается взаимодействие с детьми, а навыки взрослого (правильного) поведения нарабатываются быстрее и вернее.

Старайтесь не использовать деньги как инструмент наказания. Чего греха таить, многие из нас пользовались формулой: «Не сделаешь — не получишь!». С психологической точки зрения правильнее (и действеннее) опираться на похвалу за хорошие поступки. Не следует также использовать явный подкуп: «Сделай, что я прошу, и я куплю тебе, что ты хочешь».

Нужно научить ребенка получать удовлетворение от сделанной им работы, выученного, хотя и не очень любимого урока, выполненного поручения. А это в немалой степени зависит от семьи ребенка, от того, как воспринимают его родители окружающий мир; какие у них взаимоотношения друг с другом; насколько широк их кругозор; существуют ли интересы, кроме дома и работы, умеют ли они любить, восхищаться и просто радоваться жизни. То есть от нас с вами… «Дети приходят в этот мир, чтобы взрослые вспомнили, кто они».