Натуральные обезболивающие. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2268-shest-naturalnyh-sredstv-dlya-snyatiya-boli.html

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Сегодня у нас есть доступ к огромному количеству сильных безрецептурных болеутоляющих средств, и мы нередко злоупотребляем ими. Между тем любое синтетическое лекарство имеет свои побочные эффекты. Поэтому если боль не острая и не требует применения по-настоящему быстродействующего болеутоляющего, лучше попробовать натуральное средство.

Куркума

Куркуму мгновенно узнают любители карри, потому что именно эта специя придает блюду свой особенный вкус и золотистый цвет. В куркуме содержится соединение под названием куркумин, которое является мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством.

Специя, нанесенная на больное место в виде густой пасты, уменьшает отечность и боль в поврежденных тканях.

Кора ивы

Ивовую кору с древних времен используют в качестве жаропонижающего и болеутоляющего средства. В ней содержится салицин, близкий родственник ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Люди долго жевали кору ивы, чтобы облегчить боль, снизить температуру и уменьшить воспаление. В наши дни кора ивы продается в сушеном виде для использования в чаях.

Однако побочные эффекты в случае передозировки коры ивы такие же, как при передозировке аспирина: расстройство желудка, нарушение свертываемости крови и работы почек. Не рекомендуется для детей, не следует смешивать с другими обезболивающими препаратами.

Английская соль

Теплые ванны с добавлением английской соли, или магнезии, могут облегчить боль в костях и суставах, а также в мышцах. Английская соль при растворении в воде распадается на магний и сульфат, проникая в болезненные участки.

Магнезия помогает регулировать мышечные сокращения и уменьшает симптомы депрессии. Это средство также подходит женщинам после родов, людям с артритом или фибромиалгией.

Холодец или наваристый бульон

Да, такие привычные для нас блюда тоже обладают болеутоляющими свойствами, особенно при артритах и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В таком отваре много коллагена, пролина, глицина, желатина и глютамина — все эти вещества работают как смазка для суставов, снимают воспаление и способствуют восстановлению костной ткани.

Гвоздика

Еще одна пряность, которая может облегчить боль при употреблении в пищу или местном применении. Многие люди используют гвоздику для лечения головных и зубных болей, артритов и других форм воспаления. Пряность также успешно борется с грибковыми инфекциями.

Обезболивающее соединение в гвоздике — эвгенол, и его можно найти во многих безрецептурных мазях от боли. Гвоздичное масло можно наносить на десны в случае зубной боли, но слишком большое количество способно спровоцировать раздражение слизистой.

Тепло и холод

Иногда можно попробовать чередование тепла и льда, прежде чем принимать таблетки. Это один из самых старых и эффективных способов избавиться от боли, вызванной травмой или хроническим воспалением. Тут важен порядок выполнения процедуры.

Сначала на больное место кладут лед. Обязательно подложите полотенце между кожей и льдом, чтобы предотвратить переохлаждение. Затем, спустя полчаса, уберите лед, дайте пострадавшему участку нагреться до комнатной температуры и приложите тепло. Как только воспаление уменьшается от холода, тепло расслабляет мышцы, сокращающиеся вокруг болезненной области.

Врач обязателен. Если это не противопоказано в связи с хроническими заболеваниями, любое из этих естественных обезболивающих средств стоит попробовать, прежде чем принимать синтетические препараты. Но ни одно из них не лечит основную причину боли, поэтому поездку к врачу не откладывайте.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО