Выборы президента Украины 2019. Украинцы выходят из зимней спячки души

https://racurs.ua/2324-semen-gluzman-ukraincy-vyhodyat-iz-privychnoy-dlya-totalitarnogo-opyta-zimney-spyachki-dushi.html

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У современного человека существуют два представления о правде: историческая и художественная. Так утверждают классики. Мирослав Владимирович Попович однажды в разговоре со мною высказал мысль о введении третьей категории правды — политической, особенно для Украины. И тут же заметил: особого смысла в этом нет, поскольку так называемая правда политиков, в сущности, является надуманной, художественной.

Принца Гамлета интересовала проблема, отчего маленькие человечки становятся великими, когда великие переводятся. Этот феномен актуален и для современной Украины: почему наши громко заявившие о себе в прошлом маргиналы стали чуть ли не моральными авторитетами? Здесь, в нашем случае, ответ прост: потоки лжи и демагогии, испускаемые постоянно Петром Алексеевичем и его нагловатыми и не всегда умными лоббистами, были тому причиной.

Сомнение — беспокойное и неудовлетворительное состояние, от которого мы всеми силами стремимся себя освободить и переходим в состояние веры. Результатом беспрестанных потоков лжи и демагогии было усиливающееся в украинском обществе сомнение в искренности и эффективности президента Порошенко и укрепление веры в его названного антагониста — Владимира Зеленского.

Что ж, мы, наконец, выходим из привычной для тоталитарного опыта зимней спячки души (термин, предложенный французским психиатром еще в XIXвеке). И учимся независимому мышлению — выходу за пределы непосредственно данной нам информации. Той кипящей неискренностью информации, которую нам старались вливать в глаза и уши всевозможные политики и политологи. Так, в отрицании Порошенко возник Зеленский. Именно он, а не появившиеся из небытия персонажи типа Юрия Владимировича Тимошенко…

Мы не отличаемся от других народов. Мы так же, как и они, чувствуем фальшь и ложь. Еще в 1961 году знаменитый языковед Эш обнаружил удивительное сходство метафор в столь различных языках как иврит, китайский, тайский, хауса и бирманский. Нет сомнения, что метафоры в украинском и русском языках от других также не отличаются.

Сегодня мы, украинцы, ищем свою правду. Пока — в отторжении от липкой лжи актуального президента. Совершенно безосновательно вверяя свою судьбу молодому человеку, не имеющему никакого опыта в государственном менеджменте. Не думая о том, что короля играет его свита.

Категорически не желая голосовать за Петра Алексеевича, я, тем не менее, все глубже погружаюсь в тревогу за свое будущее. И за будущее моей страны. Два фактора уже сегодня устрашают меня: некоторые кадровые намерения Владимира Зеленского и количество негодяев и ничтожеств, бегущих с тонущего корабля Порошенко и жаждущих трудоустройства в теплом местечке в уже длинной очереди к возможному наследнику украинского престола.

И никакие предвыборные дебаты мою тревогу не успокоят.