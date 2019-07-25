Главные новости за 25 июля: нападение на Порошенко, задержание российского танкера в Одесской области, Зеленский поговорил с Трампом

Сегодня в Киеве было совершено нападение на автомобиль Петра Порошенко, фото: «5 канал»

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Сегодня пятый президент Украины, пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

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Во время того, как Порошенко оставлял ГБР после допроса, на его автомобиль было совершено нападение. Впоследствии оказалось, что одним из нападавших был ветеран полка «Азов» Никита Макеев с позывным Одиссей — выходец из России, украинское гражданство которому 18 июля своим указом предоставил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

По факту хулиганских действий возле здания ГБР полиция открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны, в частности, договорились предметно обсудить практические вопросы взаимодействия Украины и США во время предстоящего визита Зеленского в Соединенные Штаты.

Бывшего начальника управления Национальной полиции в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина задержали по подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии в НАБУ сообщили, что причиной задержания Головина было хищение вещественных доказательств на сумму 50 млн грн.

В порту Измаила Одесской области был задержан российский танкер NEYMA, который участвовал в нападении на украинские военные корабли в Керченском проливе. Впоследствии стало известно, что экипаж танкера был полностью заменен перед тем, как он отправился в рейс в Измаил. Им разрешили вернуться в Россию.