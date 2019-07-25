Сьогодні в Києві було вчинено напад на автомобіль Петра Порошенка, фото: «5 канал»

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Сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Під час того, як Порошенко залишав ДБР після допиту, на його автомобіль було скоєно напад. Згодом виявилося, що одним із нападників був ветеран полку «Азов» Микита Макєєв з позивним Одісей — виходець із Росії, українське громадянство котрому 18 липня своїм указом надав чинний президент України Володимир Зеленський.

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