Новий коронавірус з Китаю. Фото: SISTEMA 12 / Wikimedia

https://racurs.ua/ua/2536-bez-paniky-5-mifiv-i-faktiv-pro-novyy-koronavirus-z-kytau.html

Ракурс

Новий коронавірус — тема-хайп, навколо якої нагнітається паніка. Далеко не всі новини про Уханьский синдром — правда. «Ракурс» зібрав основні міфи, а також нові факти про китайського незнайомця — 2019-nCov.

1. Китайський коронавірус — причина для паніки?

Нас лякає все невідоме. Проте подібні спалахи, викликані коронавірусами, вже траплялися. Це третій спалах, викликаний коронавірусом, за останні 20 років. Причиною спалаху атипової пневмонії, названої пізніше «важким респіраторним синдромом» (SARS), і MERS також стали коронавіруси. Спалах SARS стався в Китаї у 2002‒2003 роках (захворіли близько 8 тис. осіб, 10% із них загинули, джерелом зараження стали цивети — тварини, схожі на котів. Спалах MERS стався у 2012 році, переважно в Саудівській Аравії — близько 2,5 тис. випадків захворювань, з вельми високим показником смертності, що сягав 35%, джерело — верблюди).

Нинішній китайський коронавірус — 2019-nCov — може викликати пневмонію, але так відбувається не у всіх інфікованих. У багатьох він викликає гостре респіраторне захворювання з ураженням верхніх дихальних шляхів. І лише в деяких — пневмонію, іноді важку. Повідомляється, що більшість загиблих від Уханьского синдрому мали інші проблеми зі здоров'ям, що значно знизило шанси хворих вижити. У ЗМІ зазвичай наводять статистику хворих і померлих, часто забуваючи про тих, хто видужав. На сьогодні 63 особи вже виписали з госпіталів — і це хороша новина.

Важке ураження легенів може викликати не тільки коронавірус, а й, наприклад, грип. В Україні захворіти на грип набагато більше шансів, ніж зловити екзотичний вірус (з початку 2020 року в нашій країні від грипу померли 11 осіб). Захиститися від ускладнень грипу можна за допомогою вакцини. Щепитися, до речі, не пізно і зараз.

2. Чому коронавіруси мутують і небайдужі до Китаю

Коронавіруси — доволі велике сімейство вірусів, що налічує близько 40 видів. Свою назву вони отримали через мембрану, вкриту шипами, які нагадують корону. Коронавіруси живуть у багатьох тварин — інфікують кроликів, котів, собак, птахів, велику рогату худобу. Коронавіруси — це РНК-віруси, тобто їхня генетична інформація упакована не у звичну ДНК, а у простішу молекулу РНК. Це спрощує мутації, адже кількість помилок при відтворенні цих вірусів більша.

Вчені заявляють, що Китай є ідеальним середовищем для появи зоонозів (інфекцій, що з'являються у тварин, а потім передаються людині). Тут сталися спалахи чималої кількості інфекцій, наприклад, пташиного грипу, SARS. Ключовий фактор — китайці практично всеїдні, а в китайській медицині використовуються різні тварини, наприклад, кажани. Ще один важливий нюанс — густонаселеність країни.

Що ж спричинило нинішній спалах? Невдалий збіг обставин.

«Усі ці віруси постійно персистують у нашому оточенні, та іноді щось іде не так: у якийсь момент зустрічаються разом кілька факторів, — пояснює мікробіолог, кандидат біологічних наук Олена Лівінська. — У процесі відтворення вірусу в організмі тварин виникає його варіація, що дозволяє уразити людину. Фактор споживання в їжу тварин, що є потенційними носіями вірусу, відіграє ключову роль. У цьому плані гастрономічні уподобання жителів регіону, де почався спалах, обійшлися їм дорого».

Ще одним фактором є вразливість певних груп людей, зниження опірних сил організму, вік, наявність супутніх захворювань, загальне виснаження.

За словами Олени Лівінської, ситуації сприяють і фактори довкілля: густонаселеність та кліматичні чинники (наприклад — температура в регіоні на південному сході Китаю наразі +2...+10, що чудово може сприяти виживаності вірусу у довкіллі та сприйнятливості до нього людини).

3. Ліки для профілактики і лікування коронавірусу

Відповідь на це запитання шукають не лише вчені, а й налякані новим коронавірусом українці. «Настоянку цвіту папороті змішати в рівних пропорціях з пролісковим медом, приймати натщесерце» — є й такі відповіді на це часте запитання в соцмережах.

Якщо відкинути гумор, то не варто нести кровно зароблені гроші в аптеки, адже специфічного лікування китайського коронавірусу наразі немає. Лікарі попереджають: різні препарати, які позиціюють себе як противірусні, не рекомендуються через можливі побічні ефекти, що підвищують ризик ускладнень.

Поки що всі препарати, які медики намагалися використовувати при коронавірусі 2019-nCov, не показали належного ефекту. Тому лікування — симптоматичне. До речі, точно так само лікують і кір — специфічної терапії немає, а щоб зменшити шанси захворіти, є вакцина.

Вчені не сидять склавши руки. Проводяться дослідження з моноклональними антитілами (здатними зв'язувати і знешкоджувати різні антигени, зокрема, віруси). Обговорюється використання противірусного препарату «Ремдисивір», створеного під час спалаху Еболи. Розробкою вакцини паралельно займаються в Китаї і США. Компанія Inovio Pharmaceuticals, Inc. (США) створила вакцину буквально за кілька годин після отримання повної розшифровки геному нового коронавірусу. На цей момент плануються тести на тваринах, після позитивних результатів (попередньо називається літо) — на людях. Створення вакцини — справа вельми тривала. В інтернеті з'явилися оголошення про продаж «вакцини» від китайського коронавірусу. У МОЗ попереджають, що це фейк.

4. Китай замовчує реальні масштаби проблеми

Китай — тоталітарна комуністична держава, в якій можливо все. Такий прецедент вже був у 2002‒2003 роках під час спалаху SARS. Тоді влада Китаю дійсно замовчувала реальний стан справ. Коли все розкрилося, міністра охорони здоров'я відправили у відставку. Цього разу до проблеми залучено міжнародну спільноту, вчені з усього світу їдуть у Китай — приховати що-небудь практично неможливо. Та й глобально важливим є не стільки масштаб спалаху, а смертність і шляхи передання вірусу. Поки що показник смертності 2019-nCov нижчий, ніж у його близького родича — SARS.

5. Страшилки про посилки з Китаю і заражені банани

Виживання вірусів у навколишньому середовищі залежить від безлічі факторів — природи самого вірусу, температури і вологості, поверхні тощо. Новий коронавірус з'явився нещодавно, тому таких даних щодо вірусу наразі немає.

Епідеміологи і лікарі в різних країнах кажуть одне й те саме: імовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом ссавців понад дві доби, практично зводиться до нуля. Крім того, потрібна певна кількість вірусу, щоб захворіти. Через предмети побуту, які кілька тижнів подорожували, це нереально.

«Справедливо буде зорієнтуватися по виживанню на його «родичів» — наприклад, SARS, — пояснює мікробіолог Олена Лівінська. — Як повідомляла ВООЗ у 2003 році, SARS виживає до 48 годин на сухій пластиковій поверхні та до чотирьох діб у фекаліях пацієнтів із діареєю. Для порівняння, вірус грипу живе на твердих поверхнях до 24 годин, на серветці — хвилин 15. У науковій публікації 2012 року пишуть, що 20% заразних вірусних часток SARS-CoV все ще залишалося при 20 градусах за Цельсієм після шести днів із повною втратою інфекційності після дев’яти днів. Зниження температури до 4–6 градусів сприяє кращій виживаності. Однак інфекційність зберігалася значно довше (кілька тижнів) у рідині».

За словами вченої, виходячи з наведених даних, якщо відправлення йде кілька тижнів і не містить рідини, куди потенційно могли накашляти хворі працівники, переживати не варто.

У месенджерах і соціальних мережах також поширюється фейкова інформація про заражені коранавірусом банани. Фейк про банани облетів багато країн. У Казахстані віце-міністру охорони здоров'я навіть довелося спростовувати цю інформацію на брифінгу. Немає жодного офіційного підтвердження чи згадки про те, що коронавірус передається через банани. Коронавірус передається від тварини до людини і від людини до людини.

Якщо ви боїтеся їсти банани та інші фрукти, просто добре їх вимийте. Після отримання посилок добре мийте руки з милом. Та й узагалі мити руки — найперша і стандартна програма профілактики будь-якої вірусної інфекції.

Що робити українцям з новим коронавірусом?

Найголовніше — спробуйте зберігати спокій. Підвищена тривожність не сприяє міцному здоров'ю. Людина, яка мало спить, багато нервує, неповноцінно харчується, має більше шансів підхопити будь-яке інфекційне захворювання. Висипайтеся, гуляйте на свіжому повітрі, будьте фізично активними. Ретельно мийте руки і відкладіть поїздку до Китаю.

Лихоманка і кашель виникають внаслідок різних збудників — не тільки через китайський коронавірус. За таких симптомів варто звернутися до лікаря. Але не через страшні новини, а через повагу до свого здоров'я.