Главные новости за 17 сентября: сгорел дом Гонтаревой, избран новый глава КСУ, Кличко будет участвовать в выборах мэра

Валерия Гонтарева, фото: «Радио Свобода»

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Ракурс

Дом бывшего главы Национально банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой сгорел ночью. Считается, что причиной пожара стала брошенная через забор во двор бутылка с зажигательной смесью. По другой версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Еще одна версия — поджог был осуществлен с помощью ракеты.

Позже Гонтарева прокомментировала намеки о том, что причиной пожара якобы был самоподжог.

Нацбанк сегодня отреагировал на этот инцидент, обнародовав заявление, в котором инциденты, в последнее время происходившие вокруг Гонатевой, охарактеризованы как террор. В НБУ считают, что цель таких действий злоумышленников — «запугать реформаторов — прошлых и нынешних», а также «парализовать деятельность НБУ, заставить его молчать».

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