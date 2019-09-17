Головні новини за 17 вересня: згорів будинок Гонтаревої, обрано нового голову КСУ, Кличко братиме участь у виборах мера

Валерія Гонтарева, фото: «Радіо Свобода»

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Ракурс

Будинок колишньої голови Національно банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої згорів цієї ночі. Вважається, що причиною пожежі стала кинута через паркан на подвір’я пляшка із запальною сумішшю. За іншою версією, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

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Ще одна версія — підпал було здійснено за допомогою ракети.

Пізніше Гонтарева прокоментувала натяки про те, що причиною пожежі нібито був самопідпал.

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