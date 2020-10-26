Місцеві вибори в Україні: хроніка подій, фото — ВН

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Ракурс

Місцеві вибори відбуваються 25 жовтня в Україні. Громадяни обирають нову місцеву владу — відбуваються перші вибори за новим виборчим законодавством.

Обирають депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. «Ракурс» стежить за перебігом подій на місцевих виборах 2020 року, які відбуваються на тлі пандемії коронавірусу і разом із всенародним опитуванням президента України.

08.24 — кандидат від «Слуги народу» обходить Ляшка на довиборах у Раду.

08.00 — у Хмельницькій області в день виборів опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, проводила 11-річна дівчинка.

07.30 — на Чернігівщині поліція розважалася на виборах як могла. Талановитий дільничний записав відео зі своїм виступом — він акомпанував собі на піаніно у пісні про охорону бюлетенів.

07.25 — чинний мер Києва Віталій Кличко може здобути перемогу на виборах міського голови у першому турі. Після підрахунку двох третин голосів він набирає понад 51%.

03.58 — Центрвиборчком повідомив, скільки виборців проголосували на довиборах до Верховної Ради, котрі проводилися в окрузі № 208 на Чернігівщині.

03.25 — соціологи встановили, скільки виборців вирішили не голосувати 25 жовтня через загрозу коронавірусу.

02.46 — результати виборів 25 жовтня у більшості територіальних громад у ЦВК сподіваються підрахувати протягом трьох-п'яти днів.

02.15 — місцеві вибори 25 жовтня супроводжувалися низкою яскравих інцидентів, пов’язаних із політичною боротьбою та спробами фальсифікацій.

01.22 — екзит-поли в обласних центрах України засвідчили тріумф місцевих партій. У більшості міст мери, які перемагають чи лідирують перед другим туром, представляють регіональні політичні сили. Навколо них формуватиметься й більшість в радах.

01.20 — у низці виборчих дільниць України несподівано зникала електроенергія. Такі інциденти були зафіксовані на Київщині, Хмельниччині, Рівненщині, а також у Вінниці.

00.36 — МЗС України звинуватило Угорщину в прямому втручанні в місцеві вибори через «підказки» для українських угорців.

00.33 — труднощі із бюлетенями виникли у двох з п’яти виборців. 40% опитаних соціологами у день виборів 25 жовтня мали проблеми із заповненням бюлетенів

25 жовтня

23.55 — екзит-пол на виборах мера Києва прокоментували головні лідери перегонів — Кличко, Попов, Верещук і Притула. Наразі лідирує чинний мер, решта борються за місце у другий тур.

23.48 — у низці політсил вже прокоментували попередні результати місцевих виборів.

22.50 — історично найнижчу явку на виборах в Україні зумовила епідемія коронавірусу, створення штучних черг. На думку експертів, негативно вплинуло й нерозуміння виборцями важливості місцевих виборів та проведення опитування президента.

22.42 — Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що екзит-поли свідчать про його перемогу на довиборах до Верховної Ради, котрі відбувалися в окрузі № 208 і звинуватив владу у спробі фальсифікацій результатів голосування.

22.00 — явка виборців на місцевих виборах склала не більше 40%. Такою є оцінка мережі «ОПОРА» та партії «Слуга народу».

21.48 — стало відомо, чи потрапляє провладна партія «Слуга народу» до Львівської міськради за результатами проведеного телеканалом «Україна 24» екзит-полу.

21.06 — озвучено результати екзит-полів у Дніпрі.

20.25 — соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дані свого екзит-полу, в межах якого були опитані 10 тис. 402 респонденти на 100 дільницях Києва.

20.15 — екзит-поли виборів до міських рад Києва, Одеси і Харкова оголосили на каналі «Україна 24». В усіх цих містах виграли партії, які очолюють чинні мери, — Віталій Кличко, Геннадій Труханов і Геннадій Кернес.

20.08 — соціологи оголосили результати екзит-полу, який провели на замовлення каналу «Україна 24».

20.06 — екзит-пол соціологічної групи «Рейтинг» з’ясував ставлення виборців до опитування президента Володимира Зеленського. 67% виборців брали участь в опитуванні Зеленського, 33% — не відповідали на запитання. Найменше брали участь в опитування виборці «Євросолідарності», ОПЗЖ, «Партії Шарія» та «Голосу».



19.58 — махінації на місцевих виборах намагалися провести шляхом літніх людей. У пансіонатах для пенсіонерів роздавали листівки з позначками біля «правильних» кандидатів



18.23 — в мережі з’явився флешмоб про «бюлетені» опитування президента Зеленського. Люди публікують фото, в підписах під якими сміються з ідеї президента.

18.02 — явка на місцевих виборах станом на 16.00 складає близько 27% виборців. Про це повідомила громадська мережа «ОПОРА».







17.25 — заяви про залучення дітей до опитування Зеленського перевіряє поліція. Згідно з одним із повідомлень, волонтером під час опитування працював неповнолітній у віці 14 років.





16.41 — фейкова дільниця на Сумщині відбирає голоси у справжньої ДВК. Невідомі роздрукували власні бюлетені та заохочують виборців до голосування.







16.08 — опитування Зеленського можна пройти лише на половині дільниць. Інтерв’юєри перебувають на 55% дільниць. На інших 45% дільниць пройти опитування неможливо.

15.31 — кандидат у мери Львова Андрій Садовий раптово загубив паспорт та вирішив прогулятися зі своєю дружиною до виборчої дільниці. Кандидат пожалівся, що не зміг проголосувати за закордонним паспортом.



14.49 — український жіночий рух FEMEN влаштував акцію протесту на дільниці, куди прийшов голосувати президент України Володимир Зеленський. Активістка руку підняла спідницю і показала оголену зону бікіні без білизни, яка була пофарбована у зелений колір.





14.23 — опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають навіть неповнолітнім. Рух «Чесно» з’ясував, що одна людина може пройти опитування кілька разів.

14.18 — явка виборців на 12.00 становить приблизно 13,5%. Про це повідомили спостерігачі громадянської мережі ОПОРА, які працюють на 1,5 тис. дільниць.

13.55 — поліція відкрила 14 кримінальних проваджень через порушення на виборах. З 8.00 правоохоронці зареєстрували 1 тис. 280 повідомлень про можливі порушення.

13.20 — у Національній поліції заявили про скарги від громадян на проведення опитування президента Володимира Зеленського. А в Комітеті виборців повідомили, що у Черкасах члени ДВК самостійно проводили опитування.

12.50 — вибори починають дивувати. У Житомирі так підготувалися до голосування, що мусили майструвати кабінки для виборців із підручних матеріалів.

12.43 — глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування президента Володимира Зеленського, яке проводиться 25 жовтня, не суперечить законодавству України.

12.05 — голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив упевненість, що в Україні обов’язково відбудеться другий тур місцевих виборів.

11.40 — в Україні триває всенародне опитування президента Зеленського. На виборчих дільницях подекуди задіяні по одному інтерв’юеру на дільницю. На одній із дільниць взагалі були відсутні волонтери.

11.30 — на місцевих виборах проголосували президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

10.55 — спостерігачі та правоохоронці зареєстрували перші порушення. Поліцейські звітують про викриття спроби підкупу, а спостерігачі заявляють про порушення вимог карантину та необладнані дільниці.

8.00 — місцеві вибори стартували. Через епідемію коронавірусу вхід на дільницю можливий тільки у масці чи респіраторі. Сьогодні біля виборчих дільниць почалося також всеукраїнське опитування громадської думки від президента України.